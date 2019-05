Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen zijn zondag beiden vroegtijdig uitgeschakeld bij Players Championship 16 in Barnsley. De Hagenaar verloor al in de eerste ronde van Dave Chisnall en de wereldkampioen liet zich in de derde ronde verrassen door Robert Thornton.

De 52-jarige Van Barneveld ging met 4-6 onderuit tegen Chisnall. Hij begon goed aan zijn partij tegen de Engelsman en nam een 2-0-voorsprong, maar de volgende vier legs moest hij afstaan. Die achterstand wist de Zuid-Hollander niet meer weg te werken.

'Barney' is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Als hij op het WK in december afscheid wil nemen, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien.

De routinier dient in de top 32 van de wereldranglijst of de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.

Van Gerwen geeft voorsprong weg tegen Thornton

Van Gerwen moest zondag met 4-6 zijn meerdere erkennen in Thornton. De nummer een van de wereld kwam met 3-1 voor, maar de Schot knokte zich terug en nam een 4-3-voorsprong.

De dertigjarige Van Gerwen herstelde het evenwicht nog, maar verloor de laatste twee legs. Thornton gooide een gemiddelde van 101,3 per drie pijlen, terwijl de Brabander daar een gemiddelde van 96,3 tegenoverstelde.