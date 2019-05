Raymond van Barneveld is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van Players Championship 15 in Barnsley. De Zuid-Hollander verloor met 3-6 van Nathan Rafferty.

Van Barneveld leek aanvankelijk hard op weg naar een plek in de vierde ronde. Hij kwam na het afstaan van de openingsleg op een 3-1-voorsprong, maar moest de daaropvolgende legs aan Rafferty laten.

'Barney' won in de eerste en tweede ronde van respectievelijk Jamie Hughes (6-5 met tiendarter in beslissende leg tegen de darts in, waardoor hij gemiddelde noteerde van 104,9 punten per drie pijlen) en Harry Ward (6-4).

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Wil hij afscheid nemen op het WK in december, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien.

De 52-jarige routinier dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.

Van Gerwen strandt in halve finales

Michael van Gerwen strandde in de halve finales. De Brabander ging in een onderonsje tussen de wereldkampioen bij de PDC en die van de BDO met liefst 2-7 onderuit tegen Glen Durrant.

Van Gerwen bereidt zich voor op de play-offs van komende donderdag in de Premier League. De nummer één van de wereld treft in de halve finales Daryl Gurney en in de mogelijke finale Rob Cross of James Wade.

Ron Meulenkamp stond voor de tweede keer in zijn loopbaan in de halve finales van een Players Championship. De Drent was daarin dit keer niet opgewassen tegen Darius Labanauskas: 4-7.

Durrant klopte vervolgens in de finale Labanauskas kinderlijk eenvoudig met 8-1 en pakte zo na Players Championship 4 halverwege februari zijn tweede titel bij de PDC.