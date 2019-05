Michael van Gerwen heeft het reguliere seizoen in de Premier League donderdag afgesloten als koploper. In Leeds plaatsten Daryl Gurney en James Wade zich in de laatste speelronde voor de play-offs.

Van Gerwen won in de First Direct Arena met 8-5 van Mensur Suljovic, waardoor de Oostenrijker een plek bij de eerste vier misliep. Later op de avond ging Rob Cross met 6-8 onderuit tegen James Wade, en verloor zodoende de koppositie aan de Brabander.

Met zijn eerste plaats verdiende Van Gerwen een cheque van 25.000 pond (ruim 28.000 euro). Sinds zijn Premier League-debuut in 2013 wist Van Gerwen telkens het reguliere seizoen op de eerste plaats af te sluiten.

Van Gerwen en Cross waren al enige tijd zeker van deelname aan de play-offs, die volgende week donderdag in de O2 Arena in Londen worden gespeeld. De winnaar van het toernooi verdient 290.000 euro.

Gurney en Wade pakken laatste plaatsen

In de halve finale neemt Van Gerwen het op tegen Gurney, die donderdag de vierde plek voor zich opeiste. In de andere halve eindstrijd staan Cross en Wade opnieuw tegenover elkaar in een Engels onderonsje. De finale wordt nog op dezelfde avond gespeeld.

De Noord-Ier Gurney was donderdag met 8-3 te sterk voor de Engelsman Michael Smith, waardoor hij zich verzekerde van een plek bij de eerste vier. Wade moest vervolgens van Cross winnen om Van Gerwen te ontlopen in de halve finale.

Raymond van Barneveld eindigde als hekkensluiter in zijn laatste Premier League-seizoen. De Hagenaar pakte maar vier punten uit de eerste negen wedstrijden en werd daardoor voortijdig uitgeschakeld.

Van Gerwen won de Premier League viermaal, waaronder in de afgelopen drie jaar. Van de andere halvefinalisten schreef alleen Wade (in 2009) het prestigieuze toernooi al eens op zijn naam.