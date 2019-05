Jermaine Wattimena vormt samen met Michael van Gerwen het Nederlands team op de World Cup of Darts. De Gelderlander krijgt van de PDC de voorkeur boven Raymond van Barneveld.

De verwachting was al dat Van Barneveld geen uitnodiging zou krijgen, omdat hij niet langer de op een na hoogst geklasseerde speler is op de wereldranglijst.

Die positie bezet op dit moment Wattimena. 'The Machine Gun' is door een aantal goede resultaten dit jaar opgeklommen naar de 24e plaats, acht plaatsen hoger dan Van Barneveld (32e).

Wattimena bereikte dit seizoen een keer de finale en drie keer de kwartfinales van een Players Championship. Hij kwam daarnaast als enige Nederlander door de openingsdag van de UK Open.

Van Gerwen is de onbetwiste nummer één van de wereld. De Brabander heeft in de afgelopen twee jaar twee keer zoveel prijzengeld verdiend als nummer twee Rob Cross (1.643.750 Britse pond om 823.000 Britse pond).

Van Barneveld won vier keer de World Cup

Van Barneveld won in het verleden vier keer de World Cup. Hij was zowel in 2010 (samen met Co Stompé), 2014, 2017 en 2018 (telkens samen met Van Gerwen) de sterkste op het officieuze WK voor landenteams.

De 52-jarige Zuid-Hollander is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij wil in december afscheid nemen op het WK in het Alexandra Palace in Londen.

Om zeker te zijn van het WK moet Van Barneveld in de top 32 van de Order of Merit of de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (Players Championships en Euro Tour-toernooien) terechtkomen.

De World Cup of Darts is van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni in de Barclaycard Arena in Hamburg. De loting voor de eerste ronde moet nog worden verricht.