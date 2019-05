Vincent van der Voort heeft vrijdag hard uitgehaald naar de PDC. De 43-jarige Noord-Hollander is het niet eens met het kwalificatiesysteem voor de Euro Tour-toernooien.

"De PDC is niet echt goed in het organiseren van toernooien. Het is een groot probleem", zei Van der Voort tijdens zijn podiuminterview na zijn 6-4-zege in de eerste ronde van de European Darts Grand Prix in Sindelfingen.

"Voorzitter Barry Hearn is een goede promotor en zorgt voor grote toernooien, maar hij is niet zo goed in het opzetten van een eerlijk systeem voor de ranking."

Voorafgaand aan elk Euro Tour-toernooi worden meerdere kwalificatietoernooien gespeeld; voor Britse PDC-spelers, Europese PDC-spelers, spelers zonder Tour Card, spelers uit het organiserende land, spelers uit Oost-Europa en spelers uit Scandinavië.

Opvallend is dat bij een qualifier voor Britse PDC-spelers liefst achttien tickets voor het hoofdtoernooi te verdienen zijn en bij een qualifier voor Europese PDC-spelers slechts zes.

'Er moet gewoon één kwalificatietoernooi komen'

Van der Voort, die dus telkens een startbewijs moet zien te veroveren op die laatste, vindt dat niet eerlijk en ziet graag dat daar zo spoedig mogelijk verandering in komt.

"Er moet gewoon één kwalificatietoernooi komen, waarbij het niet uitmaakt welke nationaliteit je hebt", aldus de huidige nummer 37 van de wereld.

Van der Voort neemt het zaterdagmiddag in de tweede ronde van de European Darts Grand Prix op tegen Darren Webster. Hij behaalt bij een overwinning zijn beste prestatie van het seizoen op de Euro Tour.

Michael van Gerwen is de titelverdediger op de European Darts Grand Prix. De Brabantse nummer één van de wereld komt zaterdagavond voor het eerst in actie, in de tweede ronde tegen Brendan Dolan.