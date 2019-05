Michael van Gerwen heeft zich donderdag voor de play-offs van de Premier League Darts geplaatst. De Brabantse nummer één van de wereld won tijdens de vijftiende speelronde in Sheffield met 8-1 van de Schot Peter Wright.

Van Gerwen kwam geen moment in de problemen tegen Wright. Hij nam gelijk een 3-0-voorsprong, moest daarna een leg afstaan, maar liep vervolgens razendsnel uit naar 8-1.

'Mighty Mike' haalde een enorm hoog niveau. Hij noteerde in de openingsfase een gemiddelde van rond de 120 punten per drie pijlen en kwam uiteindelijk uit op 110,85.

Van Gerwen kan door de zege met nog maar één speelronde te gaan niet meer buiten de top vier vallen en daarmee naast een ticket voor de play-offs op donderdag 23 mei in de O2 Arena in Londen grijpen.

Naast Van Gerwen stelde ook Rob Cross donderdag een plek in de top vier veilig. De Engelse koploper was in een enerverend gevecht met 8-4 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Gurney en Price krijgen het met elkaar aan de stok

Van Gerwen en Cross gaan volgende week tijdens de laatste speelronde in Leeds bepalen wie eerste wordt in de reguliere competitie en daarmee een cheque van 25.000 Britse pond (bijna 29.000 euro) ontvangt, iets wat Van Gerwen sinds zijn debuut in 2013 telkens voor elkaar wist te krijgen.

Verder eindigden de wedstrijden Daryl Gurney-Gerwyn Price en Michael Smith-James Wade in een 7-7-gelijkspel. Bij die eerste partij kregen Gurney en Price het na afloop met elkaar aan de stok en moesten ze uit elkaar worden gehaald door de beveiligers.

Cross gaat op dit moment aan kop met 22 punten uit vijftien wedstrijden, gevolgd door Van Gerwen (21 punten), Wade (18 punten), Suljovic (17 punten), Gurney (17 punten), Price (16 punten), Smith (10 punten) en Wright (9 punten).

Wade, Suljovic, Gurney en Price strijden volgende week om de overgebleven twee tickets voor de play-offs. Smith, de verliezend finalist van vorig jaar, en Wright, de verliezend finalist van 2017, zijn al uitgeschakeld.