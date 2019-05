Michael van Gerwen heeft zondagavond de Austrian Darts Open op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld was in een spannende finale van het Euro-toernooi in Oostenrijk nipt te sterk voor Ian White: 8-7.

Het onderonsje tussen Van Gerwen en White was een herhaling van de eindstrijd van vorige week op de German Darts Open. De regerend wereldkampioen won toen met overtuigende cijfers van de 48-jarige Engelsman (8-3).

White wist zich dit keer een stuk beter te verweren en begon zelfs ijzersterk aan de finale in het Oostenrijkse Graz. De nummer twaalf van de wereld gooide een hoog gemiddelde en kwam dankzij een 138-finish op een 3-1-voorsprong.

Van Gerwen knokte zich vervolgens knap terug in de wedstrijd door drie legs op rij te pakken. White gaf zich niet gewonnen en bleef lange tijd in evenwicht met de nummer één van de wereld. Hij dwong zelfs een beslissende vijftiende leg af, maar daarin trok Van Gerwen aan het langste eind met een dertiendarter.

Voor de dertigjarige Nederlander was het de derde keer dat hij aan het langste eind trok op de Austrian Darts Open. In 2013 en 2017 schreef hij het toernooi ook al op zijn naam.

Van Gerwen boekt 32e eindzege op Euro Tour-toernooi

Van Gerwen boekte zijn 32e eindzege in totaal op een Euro Tour-toernooi en zijn achtste toernooioverwinning dit jaar. Hij schreef eerder in 2019 het WK, The Masters, de European Darts Open, de German Darts Grand Prix, twee Players Championships en de German Darts Open op zijn naam.

Eerder op zondagavond was Van Gerwen in de halve finale van de Austrian Darts Open te sterk voor Daryl Gurney (7-3). Hij maakte zo een einde aan een reeks van drie overwinningen op rij van de Noord-Ier op de Brabander, die afgelopen donderdag in de Premier League nog onderuit ging tegen Gurney.

Op weg naar de finale in Graz had Van Gerwen, die met zijn overwinning een bedrag van 25.000 pond (bijna 30.000 euro) opstrijkt, ook al afgerekend met de Ier Steve Lennon (6-0), de Engelsman Stephen Bunting (6-1) en de Schot Peter Wright (6-5).

Voor Raymond van Barneveld zat de Austrian Darts Open er zaterdag al op. De 52-jarige Hagenaar, bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter, ging in de tweede ronde onderuit tegen thuisspeler Mensur Suljovic.