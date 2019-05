Michael van Gerwen is donderdag zijn koppositie kwijtgeraakt in de Premier League of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld verloor tijdens de veertiende speelronde in Manchester met 5-8 van Daryl Gurney.

Van Gerwen maakte een uitgebluste indruk. Hij kwam door twee breaks (Gurney gooide twee fraaie finishes van 105 en 76) meteen op een schier onoverbrugbare 0-4-achterstand te staan.

'Mighty Mike' kende daarna weliswaar een kleine opleving (van 0-4 naar 2-4), maar de wisselvalligheid verdween niet uit zijn spel, waardoor Gurney bij 5-7 met zijn derde matchdart de genadeklap kon uitdelen.

Het was voor Van Gerwen zijn derde nederlaag en alweer zijn tweede tegen Gurney in deze Premier League. Hij ging tijdens de zevende speelronde in Berlijn ook al met 5-7 onderuit tegen de Noord-Ier.

Van Gerwen moest de koppositie afstaan aan Rob Cross. De Engelsman won eerder op de avond op overtuigende wijze met liefst 8-1 van landgenoot Michael Smith.

Verder waren er zeges voor de Engelsman James Wade (8-4 tegen de Welshman Gerwyn Price) en de Oostenrijker Mensur Suljovic (8-6 tegen de Schot Peter Wright).

Rob Cross bedankt het publiek na zijn zege op Michael Smith. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Cross en Van Gerwen zo goed als zeker van play-offs

Cross gaat nu aan de leiding met 20 punten uit 14 wedstrijden, gevolgd door Van Gerwen (19 uit 14), Wade (17 uit 14), Suljovic (17 uit 14), Gurney (16 uit 14), Price (15 uit 14), Smith (9 uit 14) en Peter Wright (9 uit 14).

Met nog twee speelrondes op het programma zijn Cross en Van Gerwen zo goed als zeker van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs op 23 mei in de O2 Arena in Londen.

Beiden gaan volgende week in Sheffield en over twee weken in Leeds uitmaken wie de reguliere competitie afsluit als nummer één, goed voor een cheque van 25.000 Britse pond.

Wade, Suljovic, Gurney en Price strijden om de twee overgebleven tickets voor de play-offs. Smith, de verliezend finalist van vorig jaar, en Wright, de verliezend finalist van 2017, zijn al uitgeschakeld.

Van Gerwen pakte de eindzege in de Premier League de afgelopen drie jaar en bij zijn debuut in 2013. De vorig jaar gestopte Engelse dartslegende Phil Taylor is recordhouder met zes titels.