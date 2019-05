Jeffrey de Zwaan vindt dat hij met zijn prestaties van de laatste tijd bewijst dat hij op de goede weg is. De Zuid-Hollander zette woensdag zijn status als groot talent extra kracht bij door op Players Championship 14 in Barnsley zijn tweede titel bij de PDC te veroveren.

"Ik weet niet of ik in de vorm van mijn leven ben, maar wel in de bloei van mijn carrière. Ik denk dat maar heel weinig mensen kunnen zeggen dat ze op hun 23e al twee titels bij de PDC achter hun naam hebben staan", zegt hij tegen NUsport.

"Ik train elke dag keihard om in wedstrijden het beste uit mezelf te kunnen halen. Het gaat nu onwijs lekker. De focus is er en de pijlen vallen goed. Ik moet gewoon zo door blijven gaan en wie weet kan ik dan in de toekomst meer titels winnen."

De Zwaan maakte indruk op Players Championship 14. Hij noteerde in bijna al zijn partijen een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen en zette uitgerekend in de finale tegen Stephen Bunting zijn grootste uitslag neer (8-2).

"Het liep gesmeerd. Ik had de hele dag het gevoel dat ik niet kon missen. Alles vloog erin. Je hebt weleens van die dagen. Ik heb het eigenlijk al de hele maand. Ik noteer vrijwel telkens een gemiddelde van boven de 100. Dat geeft een heerlijk gevoel."

"Ik had echter niet verwacht dat het vandaag zo goed zou gaan, want ik had in principe de slechtste voorbereiding ooit. Ik had vannacht last van diarree en was om 5.00 uur 's ochtends nog wakker. Dat was dus niet zo fijn."

'De constantheid moet omhoog'

De Zwaan heeft mede dankzij zijn eindzege op Players Championship 14 zijn eerste doel van het seizoen al zo goed als behaald. Hij kan plaatsing voor de World Matchplay, waarop hij vorig jaar verraste met een halvefinaleplaats, vrijwel niet meer ontgaan.

"Het moet wel heel fout lopen wil ik daar niet bij zijn. Maar daar ben ik nog niet tevreden mee. Ik wil dit jaar een plek in de top 32 bemachtigen en daarnaast proberen ook een Euro Tour-toernooi te winnen", vertelt hij.

"De constantheid moet ook omhoog. Het zou mooi zijn als ik bij elk toernooi tot een gemiddelde kom van rond de 100. Dan heb je het inderdaad over Van Gerwen-achtige scores. Maar ik heb hem al een paar keer verslagen, dus waarom zou ik dat niet kunnen?"

De Zwaan, die de 39e plaats bezet op de wereldranglijst, merkt in elk geval dat de overige spelers anders naar hem beginnen te kijken. Hij proeft af en toe zelfs wat angst bij zijn tegenstanders.

"Ze beginnen minder tegen mij te spelen omdat ze weten dat ze een gemiddelde van 100 moeten gooien. Ik speelde vandaag in de derde ronde tegen Michael Smith en hij miste wat pijlen op de dubbels omdat hij de druk van mij voelde. Dat zegt wel wat."