Raymond van Barneveld is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Players Championship 14 in Barnsley. De Zuid-Hollander verloor kansloos met 1-6 van Krzysztof Ratajski.

Van Barneveld haalde met een gemiddelde van 98 punten per drie pijlen een redelijk gemiddelde, maar hij kwam er niet aan te pas tegen de ontketende Ratajski (112,3) en wist bij 0-5 nog maar net een whitewash (0-6-nederlaag) te voorkomen.

'Barney' leed al zijn vierde verliespartij tegen Ratajski in evenzoveel onderlinge ontmoetingen. Hij dolf vorig jaar ook tweemaal het onderspit op een UK Open Qualifier en in de groepsfase van de Grand Slam of Darts.

Het was voor Van Barneveld de vijfde keer dit jaar dat hij strandde in de eerste ronde van een Players Championship. Dat overkwam hem ook in Players Championship 2 (tegen Steve West), 6 (tegen Jermaine Wattimena), 9 (tegen Gary Eastwood) en 12 (opnieuw tegen Wattimena).

De Hagenaar haalde wel halverwege maart de finale op Players Championship 8 (nederlaag tegen Adrian Lewis) en dinsdag de vierde ronde op Players Championship 13 (verlies tegen Peter Wright).

Van Gerwen ontbrak op Players Championship 13 en 14

Michael van Gerwen ontbrak op zowel Players Championship 13 als 14. De Brabantse nummer één van de wereld, die afgelopen zondag de German Darts Open op zijn naam schreef, koos ervoor om een paar dagen rust te nemen met het oog op de Premier League-speelronde in Manchester.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Wil hij afscheid nemen op het WK in december, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien.

De 52-jarige routinier dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.