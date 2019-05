Jeffrey de Zwaan heeft woensdag zijn tweede titel veroverd bij de PDC. De Zuid-Hollander won in de finale van Players Championship 14 vrij eenvoudig met 8-2 van Stephen Bunting.

De Zwaan kwam geen moment in de problemen tegen Bunting. Hij nam gelijk een comfortabele 4-0-voorsprong en liep in het vervolg van de partij alleen maar verder uit.

'The Black Cobra' bereikte de finale door zeges op achtereenvolgens Luke Woodhouse (6-4), James Wilson (6-2), Michael Smith (6-3), Dave Chisnall (6-4), Ryan Joyce (6-5) en Arron Monk (7-3).

De Zwaan deed dat bovendien op indrukwekkende wijze. Hij noteerde tegen Woodhouse (101,8), Smith (106,5), Chisnall (102,4), Joyce (101,9) en Monk (103,5) een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen.

De Rijswijker, die eind maart mee mocht doen aan een van de twee speelrondes van de Premier League in Rotterdam, behaalde vorig jaar zijn eerste titel bij de PDC tijdens Players Championship 10.

Van Barneveld uitgeschakeld in eerste ronde

Raymond van Barneveld werd eerder op woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Players Championship 14. De Zuid-Hollander verloor kansloos met 1-6 van Krzysztof Ratajski.

Van Barneveld haalde met een gemiddelde van 98 punten per drie pijlen een redelijk gemiddelde, maar hij kwam er niet aan te pas tegen de ontketende Ratajski (112,3) en wist bij 0-5 nog maar net een whitewash (0-6-nederlaag) te voorkomen.

Het was voor Van Barneveld de vijfde keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Players Championship strandde. Dat overkwam hem ook in Players Championship 2 (tegen Steve West), 6 (tegen Jermaine Wattimena), 9 (tegen Gary Eastwood) en 12 (opnieuw tegen Wattimena).

De Hagenaar haalde halverwege maart wel de finale op Players Championship 8 (nederlaag tegen Adrian Lewis) en dinsdag de vierde ronde op Players Championship 13 (nederlaag tegen Peter Wright).

Van Gerwen ontbrak op Players Championship 13 en 14

Michael van Gerwen ontbrak op zowel Players Championship 13 als 14. De Brabantse nummer één van de wereld, die afgelopen zondag de German Darts Open op zijn naam schreef, koos ervoor om een paar dagen rust te nemen met het oog op de Premier League-speelronde in Manchester.

Gary Anderson herstelde zich woensdag enigszins van zijn blamerende 1-6-nederlaag van dinsdag bij zijn rentree tegen Geert Nentjes. De Schot drong door tot de derde ronde, maar ging daarin wel met 0-6 onderuit tegen Wright.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Wil hij afscheid nemen op het WK in december, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien.

De 52-jarige routinier dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.