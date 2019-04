Raymond van Barneveld heeft dinsdag zijn op een na beste prestatie van het seizoen behaald op een Players Championship. De Zuid-Hollander verloor in de vierde ronde van Players Championship 13 in Barnsley in een thriller met 5-6 van Peter Wright.

Van Barneveld beschikte aanvankelijk over de beste papieren tegen Wright. Hij mocht de beslissende elfde leg zelf beginnen en stond na twaalf pijlen keurig op 32, maar zijn tegenstander trok alsnog aan het langste eind dankzij een fraaie 93-finish.

'Barney' drong op overtuigende wijze door tot de vierde ronde. Hij won achtereenvolgens van Corey Cadby (6-4), Peter Hudson (6-2) en Nathan Rafferty (6-2 met een gemiddelde van 103,9 punten per drie pijlen).

Van Barneveld deed daardoor weer wat extra zelfvertrouwen op. Hij stond dit jaar één keer in de finale van een Players Championship (8), maar werd op alle andere tot dusver telkens in de eerste of tweede ronde uitgeschakeld.

William O'Connor won verrassend Players Championship 13 en daarmee zijn eerste titel bij de PDC. De Ier was in de finale knap met 8-4 te sterk voor Nathan Aspinall, de winnaar van de UK Open.

Jeffrey de Zwaan en Christian Kist waren de best presterende Nederlanders. Zowel de Zuid-Hollander als de Overijsselaar strandde in de kwartfinales tegen respectievelijk O'Connor (5-6) en Aspinall (3-6).

Anderson kent teleurstellende rentree

Gary Anderson kende een teleurstellende rentree. De Schot, die net nadat hij hersteld was van een slepende rugblessure een tenniselleboog opliep, ging meteen in de eerste ronde met liefst 6-1 onderuit tegen Geert Nentjes.

Michael van Gerwen ontbrak op Players Championship 13 en woensdag ook op Players Championship 14. De Brabantse nummer één van de wereld, die zondag de German Darts Open op zijn naam schreef, koos ervoor een paar dagen rust te nemen.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Wil hij afscheid nemen op het WK in december, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien.

De 52-jarige routinier dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld deed wat betreft de afgelopen week goede zaken. Hij bereikte op de German Darts Open de derde ronde (nederlaag tegen Van Gerwen) en trok die lijn dus een paar dagen later verder.