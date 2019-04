Michael van Gerwen heeft zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de German Darts Open gewonnen. De nummer één van de wereld versloeg in de finale van het Euro Tour-toernooi in Saarbrücken op overtuigende wijze Ian White (8-3).

Van Gerwen had geen kind aan White. Hij nam dankzij drie opeenvolgende breaks al snel een comfortabele 7-1-voorsprong en kon het zich daardoor veroorloven om nog twee legs op rij af te staan aan zijn tegenstander.

Het was voor Van Gerwen alweer zijn 31e eindzege in 62 deelnames op een Euro Tour-toernooi. Hij laat daarmee de nummer twee op die lijst, Peter Wright, met 'slechts' zes titels ver achter zich.

Ook boekte Van Gerwen alweer zijn zevende eindzege van het jaar. Hij schreef eerder het WK, The Masters, de European Darts Open, de German Darts Grand Prix en twee Players Championships op zijn naam.

Van Gerwen is bij de German Darts Open de opvolger van Max Hopp. De Duitser verraste vorig jaar met zijn eerste grote titel bij de PDC, maar werd dit jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld door John Henderson (3-6).

Van Gerwen rekent op weg naar finale af met Van Barneveld

Van Gerwen rekende op weg naar de finale op de German Darts Open onder meer in een spannend Nederlands onderonsje af met Raymond van Barneveld. Hij was zondagmiddag in de derde ronde nipt met 6-5 te sterk.

'Mighty Mike' maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen Van Barneveld. Hij miste bij 5-4 én 5-5 opvallend genoeg twee matchdarts, waardoor er een beslissende elfde leg aan te pas moest komen.

Van Barneveld, die bij een 1-0- en een 2-1-voorsprong een breakkans liet liggen, was in het voordeel doordat hij de laatste leg mocht beginnen, maar hij had moeite de triple te vinden, waarna Van Gerwen toesloeg met een sublieme 114-finish.

Van Gerwen toonde vervolgens ook in de kwartfinales en halve finales zijn klasse. Hij trok eerst tegen Nathan Aspinall en daarna tegen Dave Chisnall, die overigens vier matchdarts onbenut liet, voor de 22e en 23e keer de beslissingsleg naar zich toe.

Van Barneveld kan terugkijken op goed weekeinde

Van Barneveld kan ondanks de nederlaag tegen Van Gerwen terugkijken op een goed weekeinde. Hij maakte in de eerste twee rondes indruk met zeges op achtereenvolgens Gabriel Clemens (6-3) en Jermaine Wattimena (6-5).

De 52-jarige Hagenaar is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Wil hij afscheid nemen op het WK in december, dan zal hij goede resultaten moeten neerzetten op de Euro Tour-toernooien en de Players Championships.

Van Barneveld dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om zeker te zijn van het WK.

De vijfvoudig wereldkampioen presteert vooralsnog moeizaam op de Pro Tour. Hij haalde een keer de finale van een Players Championship en nu dus de derde ronde op een Euro Tour-toernooi, maar strandde verder telkens in de eerste of tweede ronde.