Luke Humphries stopt voorlopig met darts. De pas 24-jarige Engelsman, een van de grote verrassingen op het WK, kampt met psychische problemen en wil de komende tijd gebruiken om daaraan te werken.

"Ik moet even mijn hart luchten over iets waar ik mij niet voor schaam, maar al zo'n achttien maanden problemen mee heb. Ik heb al geruime tijd last van een paniek- en angststoornis. Dat heeft niet alleen invloed op mijn dagelijks leven, maar ook op mijn professionele dartscarrière", schrijft Humphries op zijn Facebook-pagina.

Hij heeft op dit moment nog de intentie om alleen een sabbatical te nemen en in de toekomst zijn rentree te maken, maar sluit ook niet uit dat hij voorgoed een punt achter zijn nog prille loopbaan zet.

"Het is tijd om te beslissen of het nog wel zin heeft om door te spelen. Het zou mij enorm pijn doen als ik zou moeten stoppen. Een andere optie is om professionele hulp te zoeken en op een later moment terug te keren in het circuit. Maar ik voel dat het nodig is om er even uit te stappen."

Humphries beleefde doorbraak op WK

Humphries beleefde op het afgelopen WK in december zijn doorbraak. Hij bereikte knap de kwartfinales door overtuigende zeges op achtereenvolgens Stephen Bunting, Dimitri Van den Bergh en titelverdediger Rob Cross.

'Cool Hand', zoals zijn bijnaam luidt, mocht daarom dit jaar meedoen aan de Premier League als één van de negen vervangers van de geblesseerde Gary Anderson. Hij hield tijdens de vierde speelronde in Exeter Gerwyn Price op een gelijkspel (6-6).

Humphries werd begin dit jaar bij het PDC Awards Dinner verkozen tot beste nieuwkomer. Hij kreeg de voorkeur boven Gabriel Clemens, Ryan Joyce en Danny Noppert.

De nummer 55 van de wereld kwam dit weekeinde nog in actie op de German Darts Open. Hij won op het Euro Tour-toernooi vrijdag in de eerste ronde van Pavel Jirkal (6-0), maar verloor zaterdag in de tweede ronde van James Wade (5-6).