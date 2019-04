Michael van Gerwen heeft voor de derde keer op rij de German Darts Grand Prix op zijn naam geschreven. De wereldkampioen was maandag in de finale in München veel te sterk voor de Australiër Simon Whitlock: 8-3.

De 29-jarige Van Gerwen begon uitstekend aan de partij en nam een 5-0-voorsprong. Whitlock knokte zich nog terug tot 7-3, maar in de elfde leg maakte de Brabander het karwei af.

De nummer één van de wereld kwam tot een gemiddelde van 106,45 per drie pijlen. Whitlock stelde daar een gemiddelde van 94,38 tegenover.

Op weg naar de eindstrijd rekende Van Gerwen achtereenvolgens af met Krzysztof Ratajski, Stephen Bunting, Ted Evetts en Rob Cross. Hij gaf Cross in de halve eindstrijd geen schijn van kans: 7-1.

De German Darts Grand Prix maakt deel uit van de European Tour en staat sinds 2017 op de kalender. Vorig jaar versloeg Van Gerwen Peter Wright in de eindstrijd en in de eerste editie klopte hij Cross in de finale.

Van Gerwen boekt dertigste eindzege op European Tour

Voor Van Gerwen is het al zijn dertigste eindzege uit zijn carrière op de European Tour. Daarmee is de drievoudig wereldkampioen met afstand recordhouder. Peter Wright is met zes titels de nummer twee op de lijst met meeste toernooizeges in deze categorie.

Van Gerwen komt donderdag in actie tijdens de dertiende speelronde van de Premier League Darts in Birmingham. Hij neemt het dan als koploper van de prestigieuze competitie op tegen James Wade.