Raymond van Barneveld is zaterdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Players Championship 11. De Zuid-Hollander verloor op het vloertoernooi in Barnsley met 2-6 van Darren Webster.

Van Barneveld werd gelijk in de openingsleg gebroken en liep daarna eigenlijk constant achter de feiten aan. Hij kwam nog wel terug tot 1-2 en 2-3, maar moest de laatste drie legs laten aan Webster.

'Barney' had in de eerste ronde nog op overtuigende wijze met 6-3 gewonnen van Brendan Dolan. Hij nam gelijk een comfortabele 5-0-voorsprong en maakte het daarna nog even onnodig spannend.

Van Barneveld speelde vrijdag in Barnsley ook al wisselvallig bij de kwalificaties voor enkele Euro Tour-toernooien. Hij plaatste zich wel voor de Austrian Darts Open, maar niet voor de European Darts Grand Prix.

Michael van Gerwen ontbrak op Players Championship 11 en zaterdag ook op Players Championship 12. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen koos ervoor om rust te nemen.

Van Barneveld moet presteren op de Players Championships. Hij is door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het afgelopen WK uit de top zestien van de wereldranglijst gevallen en daardoor niet langer automatisch geplaatst voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen moet in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld presteert vooralsnog echter zeer teleurstellend op de Pro Tour. Hij haalde weliswaar een keer de finale van een Players Championship, maar strandde verder telkens in de eerste of tweede ronde.

De 51-jarige Hagenaar is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij na het WK van eind 2019/begin 2020 een punt zet achter zijn glansrijke carrière.