Michael van Gerwen heeft donderdag indruk gemaakt tijdens de elfde speelronde van de Premier League of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen won in Liverpool met 8-3 van Michael Smith.

Van Gerwen speelde een van zijn beste wedstrijden van het jaar. Hij noteerde een geweldig gemiddelde van 109,11 punten per drie pijlen en een even zo goed dubbelpercentage van 61,54.

'Mighty Mike' maakte al snel het verschil tegen een zichtbaar gefrustreerde Smith. Hij liep mede dankzij een 122-finish met de bull uit naar 4-0 en even later zelfs naar 6-1.

Van Gerwen liet Smith in het vervolg door een gebrek aan concentratie nog wel terugkomen tot 6-3, maar hij was weer op tijd bij de les en klaarde de klus alsnog vrij eenvoudig.

De Vlijmenaar blijft wel op de tweede plaats staan op de ranglijst van de Premier League, omdat koploper Rob Cross eerder op de avond geen fout maakte tegen Peter Wright: 8-5.

Verder boekte ook Gerwyn Price een zege op Mensur Suljovic (8-5) en was er een gelijkspel bij James Wade tegen Daryl Gurney (7-7).

Rob Cross balt zijn vuist na zijn zege op Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Cross en Van Gerwen al zo goed als zeker van play-offs

Cross en Van Gerwen zijn met respectievelijk zeventien en zestien punten al zo goed als zeker van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs eind mei in de O2 Arena in Londen.

Achter Cross en Van Gerwen is het razend spannend. Wade, Price, Suljovic én Gurney hebben allen twaalf punten, Wright negen punten en Smith acht punten.

Cross en Van Gerwen staan volgende week tegenover elkaar in Cardiff en lijken dan uit te gaan maken wie van de twee de winnaar wordt van de reguliere competitie en daarmee een cheque van 25.000 pond (bijna 29.000 euro) verdient.

Van Gerwen slaagde daar sinds zijn debuut in 2013 telkens in en stond vervolgens ook iedere keer in de finale. Hij schreef de Premier League in 2013, 2016, 2017 en 2018 op zijn naam.

Er staan voorafgaand aan de play-offs nog vijf speelrondes op het programma. Naast die van volgende week in Cardiff ook nog eentje in Birmingham (25 april), Manchester (2 mei), Sheffield (9 mei) en Leeds (16 mei).