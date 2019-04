Gary Anderson kan opnieuw enige tijd niet in actie komen. De 48-jarige Schot kampt net nadat hij is teruggekeerd van een slepende rugblessure met een tenniselleboog.

"Ik wil graag weer meedraaien in het circuit, maar met deze blessure gaat dat lastig worden. Hopelijk is het volgende maand opgelost en kunnen we er weer tegenaan", zegt Anderson tegen Live Darts.

"Wellicht heb ik injecties in mijn elleboog nodig en dat heb ik liever niet. Ik probeer er liever zelf vanaf te komen. Maar als het moet, dan is het niet anders."

Anderson kent vooralsnog een uiterst teleurstellend jaar. Hij moest zich door zijn rugblessure afmelden voor The Masters en de Premier League of Darts en speelde na zijn rentree in maart bij de UK Open alleen nog twee Players Championships.

"Ik kon mijn geluk niet op met de manier waarop ik speelde op de UK Open, maar ik was vermoeid de volgende dag. Ik had tot op dat moment niet veel gegooid", aldus 'The Flying Scotsman', die op de UK Open wel gelijk verloor van Steve Beaton.

"De Players Championships waren een drama. Ik scoorde goed, maar de dubbels waren afgrijselijk. Er lukte niets, waardoor ik begon te denken of ik nog wel goed genoeg ben. Waarschijnlijk is het gewoon een gebrek aan trainingsuren en wedstrijdritme."

Gary Anderson druipt af na zijn uitschakeling op het afgelopen WK. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'De afgelopen twaalf maanden was er weinig te genieten'

Anderson gaf na de UK Open te kennen dat hij door zijn rugblessure niet echt meer genoot van het darten en dat gevoel probeert hij langzamerhand naar de achtergrond te drukken.

”De afgelopen twaalf maanden was er weinig te genieten. Ik had veel pijn en daardoor raakte ik slecht gehumeurd. Ik lach graag, maar dat zat er de afgelopen tijd niet echt in", vertelt hij.

"Ondertussen irriteren mensen zich aan me omdat ze denken dat ik me aanstel. Zo ben ik absoluut niet. Als ik kan blijven lachen met de jongens, dan komt het wel weer goed, maar zo niet, dan wordt het tijd om eens goed na te denken."

Anderson steeg ondanks dat hij amper aan de oche verscheen naar de derde plaats op de wereldranglijst. Hij passeerde Peter Wright en moet alleen nog Michael van Gerwen en Rob Cross boven zich dulden.

De drievoudig wereldkampioen verdedigt in juli zijn titel op de World Matchplay, waar de top zestien van de Order of Merit en de eerste zestien op de Pro Tour Order of Merit die nog geen ticket op zak hebben zijn opwachting maakt.