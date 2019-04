Raymond van Barneveld heeft zich zaterdag geblameerd in de eerste ronde van Players Championship 9 in Barnsley. De Zuid-Hollander verloor verrassend met 6-4 van Gary Eastwood, de nummer 99 van de wereld.

Van Barneveld speelde een heel matige partij. Hij noteerde een gemiddelde van slechts 80,3 punten per drie pijlen, zijn laagste van dit jaar.

De vijfvoudig wereldkampioen kwam nog wel op een 1-0- en 2-1-voorsprong en maakte daarna een 2-4-achterstand ongedaan (4-4), maar leverde de laatste twee legs in.

Het was voor Van Barneveld zijn eerste wedstrijd sinds de desastreus verlopen speelrondes van vorige week van de Premier League in Rotterdam. Hij degradeerde toen dankzij harde nederlagen tegen Daryl Gurney (1-7) en Michael van Gerwen (1-7).

Van Barneveld kondigde daarop per direct zijn afscheid aan, maar hij kwam daar een dag later alweer op terug. Hij liet weten sowieso door te gaan tot het einde van dit jaar, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Van Barneveld moet presteren op Players Championships

Van Barneveld moet presteren op de Players Championships, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het afgelopen WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

'Barney' moet in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK in december.

Van Barneveld presteert vooralsnog echter zeer teleurstellend op de Pro Tour. Hij haalde weliswaar een keer de finale van een Players Championship, maar strandde verder telkens in de eerste of tweede ronde.

Michael van Gerwen ontbrak op Players Championship 9. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen, winnaar van Players Championship 1 en 3, koos ervoor om rust te nemen.