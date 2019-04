Michael van Gerwen is zijn koppositie in de Premier League Darts kwijtgeraakt. De wereldkampioen ontsnapte donderdag aan een nederlaag tegen Gerwyn Price.

De 29-jarige Van Gerwen speelde in Belfast met 7-7 gelijk tegen Price. Voor de Brabander is het zijn vierde puntenverlies van dit seizoen in de Premier League.

Door het gelijkspel raakt Van Gerwen de eerste plek kwijt aan Rob Cross, die eerder op de avond Daryl Gurney met 8-4 versloeg. Hij bezet met veertien punten nu de tweede plek en heeft een punt achterstand op Cross.

Van Gerwen leek op zijn derde nederlaag in de Premier League af te stevenen toen Price een 5-1-voorsprong nam. De nummer één van de wereld gaf zich echter niet gewonnen en knokte zich terug tot 5-6.

Price pakte de volgende leg, waardoor 'Mighty Mike' in ieder geval niet meer kon winnen. In de laatste leg miste de Welshman twee matchdarts, waarna de Nederlander een finish van 82 wel uitgooide.

Gerwyn Price (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Suljovic neemt derde plek over van Wade

In de openingspartij in Belfast was Mensur Suljovic met 8-6 te sterk voor James Wade. Dankzij die overwinning nam de Oostenrijker de derde plaats over van Wade.

Suljovic staat op twaalf punten en wordt gevolgd door Wade en Gurney, die beiden elf punten verzamelden. Price staat met tien punten zesde. De eerste vier darters plaatsen zich voor de play-offs.

De vierde partij in de Noord-Ierse hoofdstad eindigde in een remise. Daarin speelde nummer zeven Peter Wright met 7-7 gelijk tegen hekkensluiter Michael Smith.

Raymond van Barneveld is al uitgeschakeld in de Premier League. De Hagenaar degradeerde vorige week door een kansloze nederlaag (1-7) tegen Van Gerwen in Rotterdam.