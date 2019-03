Raymond van Barneveld beseft volgens zijn manager inmiddels dat hij donderdag reageerde uit verdriet toen hij in Ahoy bekendmaakte per direct te stoppen met darts. De 51-jarige Hagenaar is op dit moment nog erg "down", maar lijkt het seizoen te willen afmaken.

"Ik heb wel sterker het gevoel gekregen dat hij doorgaat. Hij weet alleen nu even niet waar hij het moet zoeken", zegt belangenbehartiger Jaco van Bodegom vrijdagochtend tegen NUsport over Van Barneveld.

"Raymond zit momenteel in het vliegtuig om een weekendje weg te gaan. Hij heeft even een paar dagen rust nodig. Hij komt maandagavond weer terug naar Nederland en dan gaan we dinsdagochtend een goed gesprek met elkaar voeren."

Van Barneveld kende twee pijnlijke avonden in Ahoy. Hij verloor woensdag met 1-7 van Daryl Gurney en donderdag met dezelfde cijfers van Michael van Gerwen. Hij degradeerde daardoor roemloos uit de Premier League.

De vijfvoudig wereldkampioen gaf na de wedstrijd tegen Van Gerwen te kennen gelijk een punt achter zijn loopbaan te zetten in plaats van aan het einde van het jaar. Hij beweerde namelijk dat hij het in mentaal opzicht niet langer kon opbrengen om prof te zijn.

"Dit is het einde. Dit is een afscheid van verdriet. Twee keer 7-1 op mijn kloten gekregen. Ik ben vernederd in mijn eigen land. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin meer. Ik ben kapot, heb er geen fut meer voor. Ik wil geen pijn meer lijden", zei hij op een persconferentie.

Van Barneveld speelt tegen Van Gerwen op Zwarte Cross

Van Bodegom liet enkele uren later aan NUsport weten dat hij verwacht dat Van Barneveld gewoon doorgaat en volgende week in actie komt tijdens de Players Championships, waarop hij goede resultaten moet boeken om zich te kunnen plaatsen voor het WK.

"Ik ken hem heel goed. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat hij na een dramatisch verlies als eerste riep dat hij gaat stoppen. Dat was ook nu weer het geval. Hij heeft te veel gehandeld vanuit de emotie", aldus de manager.

De Zwarte Cross maakte vrijdagochtend bekend dat Van Barneveld tijdens het festival in juli een demonstratiewedstrijd gaat gooien tegen Van Gerwen, maar dat staat los van de beslissing die hij dinsdag gaat nemen.

"Het klopt dat hij samen met Michael is gevraagd om daar een demonstratiewedstrijd te spelen. Dat vinden ze beiden ontzettend leuk om te doen. Het is totaal iets anders", zegt Van Bodegom.

Van Barneveld moet nog alle zeilen bijzetten om een ticket te bemachtigen voor het WK aan het eind van dit jaar. Hij bezet op dit moment de 'veilige' 28e plaats op de wereldranglijst, maar de kans is groot dat hij de komende tijd uit de benodigde top 32 valt.