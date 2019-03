Michael van Gerwen is blij met de overtuigende 7-1-zege van donderdag op Raymond van Barneveld tijdens de negende speelronde van de Premier League of Darts in Rotterdam. De Brabander voelt zich niet schuldig dat hij zijn landgenoot een pak slaag heeft gegeven in zijn laatste wedstrijd in Ahoy.

"Helemaal niet. Ik ben hier voor mezelf. Ik wilde gewoon een mooie wedstrijd neerzetten. Ik heb mijn eigen spel laten zien en van niemand iets aangetrokken. Hier kan ik op voortborduren", zei Van Gerwen tegen NUsport.

"Raymond was bij de opkomst ontzettend verdrietig. Dan weet je al dat je de wedstrijd bijna niet meer kan verliezen. Dan hoef je nog maar een paar dingen te doen om daadwerkelijk te winnen en dat heb ik gedaan."

Van Gerwen sloot dankzij de zege op Van Barneveld een voor hem toch al prima week in stijl af. Hij won zondag de European Darts Open en was woensdag met eveneens 7-1 te sterk voor Peter Wright, waarmee hij de koppositie heroverde in de Premier League.

"Ik teken voor twee keer 7-1. Al was twee keer 7-0 ook wel leuk geweest. Het zijn mooie resultaten. Ook nog eens met twee keer een gemiddelde van boven de 100. Ik ben er zeker tevreden mee. Ik mag niet klagen", vertelde hij.

"Het doet me bovendien goed dat ik de blamage van vorig jaar heb weggepoetst, want zo voelden die nederlagen tegen Van Barneveld en Wright (beide keren met 5-7, red.) wel voor mij."

Michael van Gerwen troost Raymond van Barneveld (Foto: ANP)

Van Gerwen geloofde Van Barneveld niet

Van Barneveld liet na de nederlaag tegen Van Gerwen weten per direct een punt te zetten achter zijn loopbaan, maar hij kwam daar luttele uren later weer op terug. Van Gerwen, die als eerste van de twee een interview gaf, geloofde hem al niet.

"Dat gaat echt niet gebeuren. Hij zei dat in emotie. 7-1 op je reet krijgen is natuurlijk wel zuur. Hij is roemloos ten onder gegaan. dat had hij anders in gedachte. Het is wel zonde voor zo'n grote speler. Hij verdient een mooier afscheid."

"Raymond heeft in het verleden fantastische dingen laten zien en doet dat nu sporadisch ook nog wel. Maar het is niet meer wat het is geweest. Dat realiseert hij zich zelf ook wel. Daar kan hij alleen niet zo goed mee omgaan."

Van Gerwen gaat aan de leiding in de Premier League met dertien punten, gevolgd door Rob Cross (eveneens dertien), James Wade, Gurney (beiden elf), Mensur Suljovic (tien), Gerwyn Price (negen), Wright (acht) en Michael Smith (zeven).

Die acht spelers gaan in de komende zeven weken uitmaken welke vier zich plaatsen voor de play-offs, die op donderdag 23 mei worden afgewerkt in de O2 Arena in Londen.