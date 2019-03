Raymond van Barneveld kan het naar eigen zeggen in mentaal opzicht niet langer opbrengen om professioneel darter te zijn. De 51-jarige Zuid-Hollander vindt het na de voor hem twee pijnlijke speelrondes van de Premier League of Darts in Rotterdam Ahoy mooi geweest.

"Dit is het einde. Dit is een afscheid van verdriet. Twee keer 7-1 op mijn kloten gekregen. Ik ben vernederd in mijn eigen land. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin meer. Ik ben kapot, heb er geen fut meer voor. Ik wil geen pijn meer lijden", zei hij na afloop op de persconferentie tegen NUsport.

"Ik heb privéproblemen. ik probeer elke week mezelf neer te zetten, en als dat elke keer niet lukt, dan heb je geen idee meer waar je moet beginnen. Ik word er helemaal stapelgek van. Het is mooi geweest zo."

Van Barneveld erkende dat hij uit emotie sprak, maar hij is volgens hemzelf geenszins van plan om nog een keer met zijn management om de tafel te gaan en terug te komen op zijn besluit.

"Dit heeft geen zin meer. Ik zal na verloop van tijd wellicht een verbitterd baasje worden dat dan denkt: wie weet had ik het WK gehaald. Maar wat schiet ik ermee op om daar in december te staan en in de eerste ronde uitgeschakeld te worden?"

"Ik ben gewoon niet goed genoeg meer. Dat is de slotsom. Er zijn betere spelers dan ik. Ik doe niet mee om de tweede plaats. Ik ga geen tweede viool spelen. Het draait om mij, of helemaal niet meer om mij."