Raymond van Barneveld zet per direct een punt achter zijn imposante dartsloopbaan, zo maakte hij donderdagavond bekend. De 51-jarige Hagenaar heeft er geen zin meer in na zijn twee kansloze nederlagen bij de Premier League-avonden in Rotterdam Ahoy.

Van Barneveld maakte eind vorig jaar bekend na het WK van 2020, dat op 1 januari eindigt, zijn carrière af te sluiten. Door zijn magere resultaten van dit seizoen besluit hij dat moment nu naar voren te halen.

'Barney' verloor woensdag in een volgepakt Ahoy met 7-1 van Daryl Gurney en ging donderdag tegen Michael van Gerwen met dezelfde cijfers onderuit. Daardoor werd de vijfvoudig wereldkampioen als enige darter dit seizoen uitgeschakeld in de Premier League.

"Dit is het einde. Het is mooi geweest zo. Ik weet dat ik sponsors heb, maar die voelen mijn pijn niet. Ik word er helemaal gek van", zei hij donderdag geëmotioneerd na zijn teleurstellende optreden tegen Van Gerwen.

Ondanks de emotie geeft Van Barneveld aan de knoop niet in een opwelling te hebben doorgehakt. "Ik kom niet terug op mijn beslissing. Ik ga me terugtrekken van alles. Ik wens alle spelers veel succes in de toekomst. Het is mooi zo."

PL-winst in 2014 laatste grote succes

Van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de bond BDO en pakte in 2007 de wereldtitel bij de PDC, de bond waarvoor hij sinds 2006 speelt. De laatste jaren won 'Barney', die in zijn loopbaan 65 titels pakte en daarmee na Phil Taylor en Van Gerwen de succesvolste darter ooit is, geen grote prijzen meer.

De titel in de Premier League van 2014 is het laatste grote succes voor Van Barneveld. Op het afgelopen WK viel het doek al direct na zijn eerste partij, in de tweede ronde tegen de Litouwer Darius Labanauskas.

Ook dit kalenderjaar vielen de resultaten tegen, waardoor automatische plaatsing voor het volgende WK ver weg was. Om alsnog voldoende punten te pakken, had Van Barneveld via het spelen van de kleinere vloertoernooien de weg omhoog op de ranglijst weer moeten vinden.