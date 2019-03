Raymond van Barneveld heeft zijn laatste optreden in de Premier League Darts niet kunnen opluisteren met een overwinning. In een volgepakt Ahoy ging de 51-jarige Hagenaar kansloos met 7-1 onderuit in een Nederlands onderonsje tegen Michael van Gerwen.

Van Barneveld, die direct na de partij tegen Van Gerwen aankondigde per direct met darts te stoppen maar daar volgens zijn manager al snel weer op terugkwam, ging woensdag bij de eerste Premier League-avond in Ahoy eveneens met 7-1-onderuit, toen tegen Daryl Gurney.

Door die nederlaag wist de vijfvoudig wereldkampioen al dat hij uitschakeling in de Premier League niet meer kon ontlopen. Volgende week, als de best acht darters in de stand de competitie hervatten in Belfast, is hij er dan ook niet meer bij.

Van Gerwen staat er juist uitstekend voor en heeft met dertien punten uit negen wedstrijden de koppositie in handen. Rob Cross, die donderdag met 7-4 won van Jeffrey de Zwaan, heeft eveneens dertien punten, maar een iets minder gemiddelde qua gewonnen legs.

Emotionele opkomst Van Barneveld

Van Barneveld was zichtbaar geëmotioneerd toen hij in een kolkend Ahoy richting het podium liep voor zijn laatste Premier League-duel.

Van Gerwen maakte echter meteen duidelijk geen boodschap te hebben aan een mooi afscheid van Van Barneveld voor eigen publiek. De winnaar van de afgelopen drie seizoenen kwam via een dubbele break direct op een 3-0-voorsprong.

Ook daarna keerde, tot teleurstelling van het publiek in Ahoy, de spanning niet meer terug. Met een bedenkelijk gemiddelde van net boven de 70 punten met drie pijlen kon 'Barney' geen moment een vuist maken tegen de nummer één van de wereld, die met zijn gemiddelde constant dicht bij de 100 zat.

Bij 4-0 stribbelde Van Barneveld even tegen, waardoor hij een 'whitewash' voorkwam. Daarna snelde Van Gerwen met drie gewonnen legs op rij naar een eenvoudige zege.

De Zwaan kan niet stunten tegen Cross

De Zwaan slaagde er in Ahoy niet in om voor een stunt te zorgen. De Nederlander gaf tegen oud-wereldkampioen Cross een 3-1-voorsprong uit handen: 4-7.

De Zwaan mocht in Rotterdam aantreden als gastspeler ter vervanging van de met een rugblessure kampende Gary Anderson. De Schot trok zich voor de start van de Premier League terug, waarna de organisatie besloot om elke week een andere darter die plaats op te laten vullen.

De Zwaan leek even op weg om als eerste 'contender' een wedstrijd te winnen. Hij begon uitstekend en kwam via een break en een 151-finish op een 2-0-voorsprong. Cross knokte zich echter snel terug en trok de stand bij 3-3 weer gelijk.

Ondanks een prima gemiddelde van 96 punten met drie darts kon De Zwaan niet voorkomen dat de Engelsman daarna doordrukte. Bij 3-6 stribbelde 'The Black Cobra' nog even tegen, maar daarna trok Cross de partij definitief naar zich toe.

Gurney klom eerder op de avond naar de derde plaats in de stand dankzij een 7-3-overwinning op de Oostenrijker Mensur Suljovic. Peter Wright werd een dag na het pak slaag tegen Van Gerwen (7-1) ook door Gerwyn Price op een nederlaag getrakteerd. James Wade versloeg Michael Smith met 7-4.