Premier League Darts 聽路聽

Daar is Raymond van Barneveld voor de laatste keer voor een Nederlands publiek! De zaal gaat compleet uit zijn dak, het 'Barney Army' klinkt van alle kanten! De vijfvoudig wereldkampioen zelf is al in tranen. Onderweg krijgt zijn familie, met name kleinzoon Mason, nog een dikke knuffel, terwijl 'Eye of the Tiger' van Survivor door de zaal knalt.