Michael van Gerwen denkt dat Raymond van Barneveld niet echt zit te wachten op hun onderlinge ontmoeting, donderdagavond in Rotterdam tijdens de negende speelronde van de Premier League of Darts. Laatstgenoemde werd woensdag uitgeschakeld als gevolg van een 1-7-nederlaag tegen Daryl Gurney.

"Ik zie wel hoe Raymond aan de oche verschijnt. Ik ken hem een beetje. Ik verwacht dat hij helemaal down is. 100 procent. Hij heeft er echt geen zin in. Ik moet zorgen dat ik mijn eigen ding doe en de wedstrijd win", zei Van Gerwen woensdag in Ahoy tegen NUsport.

"Ik vind het wel heel zonde dat hij is gedegradeerd. Dat meen ik serieus. Dat komt uit de grond van mijn hart. We reizen regelmatig samen naar toernooien. Maar goed, dan had hij maar beter moeten gooien. Dat is helaas heel hard, maar wel de realiteit."

Van Barneveld kan in de laatste speelronde voor de eerste schifting niet meer van de laatste plaats komen. Hij vertelde woensdag dat hij desondanks weigert zich bij voorbaat gewonnen te geven.

"Het wordt een wedstrijd zonder druk. Ik ga er alles aan doen om te winnen. Daar ben ik professioneel genoeg voor", blikte hij na de pijnlijke uitschakeling alvast kort vooruit op zijn allerlaatste wedstrijd in Ahoy.

Raymond van Barneveld druipt af na zijn nederlaag tegen Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik zal niet zo lief voor hem zijn'

Van Gerwen staat er een stuk rooskleuriger voor. Hij nam woensdag dankzij een klinkende 7-1-zege op Peter Wright de koppositie over van Rob Cross en wil zijn leidende positie verstevigen tegen Van Barneveld.

"Ik zal niet zo lief voor hem zijn. Ik zal hem niet sparen. Dat doe ik bij niemand. Hij heeft niets meer te winnen. Ja, de roem, maar daar betaal ik mijn hypotheek niet van. Daar hebben we allemaal lak aan. Daar denkt Raymond precies hetzelfde over", stelde hij.

Van Gerwen noemt het afscheid van Van Barneveld in de Premier League - waarvoor de Hagenaar van de PDC een wildcard kreeg omdat hij aan zijn laatste jaar als prof bezig is - "roemloos", maar wil benadrukken dat hij hem dat allesbehalve gunt.

"Het is klote. Hij heeft heel veel voor het darts betekend. Dat doet hij nu nog steeds. Het is alleen allemaal ietsje minder aan het worden. Daar moet hij mee om leren gaan. Er zijn jongens die het stokje van hem overnemen. Het gaat allemaal gewoon weer door."

Van Gerwen en Van Barneveld spelen donderdag de vierde partij van de avond. Naast die kraker staan ook nog de wedstrijden Gurney-Mensur Suljovic, Peter Wright-Gerwyn Price, Cross-Jeffrey de Zwaan en James Wade-Michael Smith op het programma.