Michael van Gerwen beweert dat hij zijn topvorm nadert. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen maakte woensdag indruk door tijdens de achtste speelronde van de Premier League in Rotterdam met liefst 7-1 te winnen van Peter Wright.

"De topvorm is nog niet helemaal terug, maar die komt er wel weer aan. Ik zit er een beetje tegenaan te hikken", zei Van Gerwen in Ahoy tegen NUsport.

"Als je hier met de druk op je schouders van het spelen voor eigen publiek met 7-1 wint en ruim boven een gemiddelde van honderd punten per drie pijlen gooit, dan voelt dat erg goed."

Toch baalde Van Gerwen nog wel van die ene leg die hij verloor. "Ik wilde heel graag met 7-0 winnen. Het is jammer dat me dat net niet is gelukt. Maar ach, die whitewash komt later in het toernooi nog wel."

Van Gerwen heeft na een wisselvallige periode - hij gaf dinsdag te kennen dat privéproblemen daarvan de oorzaak waren - de stijgende lijn weer aardig te pakken. Na uitschakeling in de eerste ronde van de UK Open en twee nederlagen in de Premier League wist hij zondag de European Darts Open te winnen.

"Ik zou mezelf eigenlijk niet meer hoeven te bewijzen. Ik weet dat als ik goed spel op de mat leg, dat ik de beste ben", vertelde hij.

"Maar ik heb het dit jaar vaak genoeg niet laten zien, dat geef ik toe. Dan moet je in jezelf investeren. Ik voel me nu weer goed, dat is het belangrijkste."

Michael van Gerwen balt zijn vuist na een gewonnen leg tegen Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het voelt goed om weer koploper te zijn'

Van Gerwen nam met de zege op Wright revanche voor de verrassende 5-7-nederlaag die hij vorig jaar leed tegen hem leed in Rotterdam, maar zelf wil hij niets van dat woord weten.

"Ik hou niet van revanche. Je moet gewoon de wedstrijd winnen en dat heb ik gedaan. Vorig jaar stelde ik mezelf teleur en dat nam ik mezelf erg kwalijk. Ik denk dat ik daar goed overheen ben gestapt en het juiste antwoord heb gegeven."

Van Gerwen heroverde bovendien de koppositie in de Premier League. Hij profiteerde optimaal van de 5-7-nederlaag van Rob Cross, die tegen Mensur Suljovic op onverklaarbare wijze een comfortabele 5-1-voorsprong verspeelde.

"Het voelt goed om weer koploper te zijn. Vooral omdat ik dat hier in Ahoy heb bewerkstelligd. Het betekent heel veel voor me dat veertienduizend mensen mij de hele tijd toezongen. Dat is na het vaderschap het beste gevoel in de wereld."

Van Gerwen neemt het donderdag in een Nederlands onderonsje op tegen Raymond van Barneveld. De 51-jarige Hagenaar degradeerde woensdag door een pijnlijke 1-7-nederlaag uit de Premier League en speelt tegen Van Gerwen voor de laatste keer in Ahoy, omdat hij na dit jaar een punt achter zijn loopbaan zet.