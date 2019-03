Raymond van Barneveld zat er woensdag logischerwijs flink doorheen nadat hij degradeerde uit de Premier League of Darts. De 51-jarige Hagenaar verloor tijdens de achtste speelronde in het Rotterdamse Ahoy kansloos met 1-7 van Daryl Gurney.

"Het zat er gewoon niet in, vanaf de eerste leg al. Het is heel raar. Ik mag niks zeggen. Ik weet wel waar het aan lag, maar ik kan niks zeggen", hulde hij zich na afloop in nevelen.

Van Barneveld doelde waarschijnlijk op de tocht op het podium. Verschillende spelers klaagden daarover. Zo stopte James Wade in zijn wedstrijd tegen Dimitri Van den Bergh om die reden tijdelijk met spelen. De partij werd na een korte onderbreking weer hervat.

"Ik speel met lichte pijlen, van 21 gram om precies te zijn. Ik was aan het zoeken en het trekken. Ik had niks anders bij me, geen 23 of 25 gram. Ik moest het met 21 doen", vertelde 'Barney', waarna hij weer enkele keren benadrukte dat hij niks mocht zeggen.

"Dat doet niks af aan de prestatie van Daryl. Hij gooide alles uit, daarvoor staat hij ook in de Premier League. Dit is heel zuur, zo simpel is het. Het was gewoon een heel slechte Premier League voor me."

Raymond van Barneveld wordt na de wedstrijd getroost door Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb niet naar mijn gevoel geluisterd'

Van Barnevelds gedachten gingen na de degradatie terug naar december, toen hij in de eerste ronde van het WK werd uitgeschakeld door de relatief onbekende Darius Labanauskas en er aan dacht om direct een punt achter zijn loopbaan te zetten.

"Na het WK heb ik mezelf de vraag gesteld of ik hier wel aan moest beginnen. Mijn gevoel zei van niet. Ik heb niet naar mijn gevoel geluisterd, want ik wilde toch deze twee mooie avonden in Ahoy nog meemaken", vertelde hij.

"Of ik daar nu spijt van heb? Als je na acht speelrondes op vier punten staat en je gaat zo af voor eigen publiek, dan kan je daar natuurlijk niet van genieten. Dat is duidelijk. Dit doet heel veel pijn, alle energie is nu weg."

Raymond van Barneveld tijdens zijn opkomst voor de wedstrijd tegen Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik wil nog steeds heel graag naar het WK'

Van Barneveld, die na het WK van komende winter zijn carrière beëindigt, komt donderdag nog één keer in actie in de Premier League. Hij neemt het dan op tegen koploper Michael van Gerwen. Hoewel er voor 'Barney' niets meer op het spel staat, weigert hij zich bij voorbaat gewonnen te geven.

"Het wordt een wedstrijd zonder druk. Ik ga er alles aan doen om te winnen. Daar ben ik professioneel genoeg voor", blikte hij vooruit.

"Ik ben wel geschrokken van mijn optreden vanavond, want vooraf voelde ik me echt goed. Ik begon drie uur van tevoren met ingooien, dat ging echt fantastisch. Eenmaal op het podium was alles weg. Het waren niet eens de zenuwen, het viel gewoon niet. Dan moet je buigen en oprotten."

Van Barneveld bedankte de organisatie voor de wildcard die hij kreeg. "Maar ik heb het niet waar kunnen maken. Het is jammer dat ik op deze manier afscheid moet nemen, maar het is niet anders."

Ondanks zijn slechte resultaten van de laatste maanden weigert hij op te geven. "Ik wil nog steeds heel graag naar het WK en daar ga ik alles aan doen. Dit doet me wel verdriet. Donderdag komt mijn kleinzoon en ik had echt verwacht om iets moois te laten zien."

Van Barneveld kan zich door de degradatie richten op de Players Championships en de European Tour-toernooien. Hij moet zich daar zien te plaatsen voor het WK en de andere majors, zoals de World Matchplay en de World Grand Prix.