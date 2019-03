Raymond van Barneveld is woensdag uitgeschakeld in de Premier League Darts. De Hagenaar ging tijdens de eerste avond in Rotterdam met kansloos onderuit tegen Daryl Gurney: 1-7. Michael van Gerwen vernederde Peter Wright met 7-1 en heroverde de koppositie.

De 51-jarige Van Barneveld moest winnen om niet te degraderen. Bij een gelijkspel had hij nog een heel kleine kans op lijfsbehoud in de Premier League.

De vijfvoudig wereldkampioen begon teleurstellend aan zijn partij tegen Gurney en werd direct gebroken. Hij kwam nog wel terug tot 1-2, maar verloor vervolgens vijf legs op een rij.

'Barney' kwam niet verder dan een gemiddelde van 81,92 per drie pijlen. Ook raakte hij slechts 16,67 procent van zijn dubbels.

Door de nederlaag blijft Van Barneveld met vier punten hekkensluiter. Hij kan Michael Smith en Gerwyn Price, die beiden zeven punten hebben, niet meer achterhalen.

De hekkensluiter in de Premier League mag na negen speelrondes niet meer verder. Donderdag speelt Van Barneveld op de tweede avond in Ahoy nog wel tegen landgenoot Van Gerwen.

Michael van Gerwen juicht na zijn zege op Peter Wright. (Foto: ANP)

Van Gerwen haalt uit tegen Cross

De 29-jarige Van Gerwen moest met minimaal drie legs verschil van Wright winnen om Rob Cross van de eerste plaats te verdringen.

De Brabander nam tegen Wright direct een break voorsprong en liep onder luid gejuich van het publiek in Ahoy in een mum van tijd uit naar 6-0. De Schot pakte nog een leg, maar moest zich een leg later wel gewonnen geven.

Door zijn overwinning op Wright staat Van Gerwen na acht partijen op elf punten. Cross heeft evenveel punten als 'Mighty Mike', maar zijn legsaldo is iets slechter.

Cross gaf eerder op de avond de zege volledig uit handen tegen Mensur Suljovic: 5-7. De Engelsman leek hard op weg naar de zege toen hij een 5-1-voorsprong nam, maar Suljovic begon vervolgens aan een indrukwekkende comeback.

De Oostenrijker won de volgende zes legs. In de voorlaatste gooide hij 136 uit en hij besloot de partij met een finish van 120. Door zijn zege op Cross klimt Suljovic met tien punten naar de derde plaats.

Stand Premier League Darts 1. Michael van Gerwen 8-11 (49-33)

2. Rob Cross 8-11 (48-35)

3. Mensur Suljovic 8-10 (46-40)

4. James Wade 8-9 (46-39)

5. Daryl Gurney 8-9 (39-41)

6. Peter Wright 8-8 (43-46)

7. Gerwyn Price 8-7 (43-46)

8. Michael Smith 8-7 (42-45)

9. Raymond van Barneveld 8-4 (34-50)

Van den Bergh speelt verrassend gelijk tegen Wade

Dimitri Van den Bergh pakte verrassend een punt tegen James Wade: 6-6. De Belg was in Ahoy de vervanger van Gary Anderson, die zich begin vorige maand met een rugblessure afmeldde voor de Premier League Darts.

Wade zorgde voor een opmerkelijk moment door bij een 0-2-achterstand vanwege de tocht het podium af te lopen. Na een kort oponthoud ging de partij verder, waarna Van den Bergh in de laatste leg een matchdart miste en 'The Machine' een punt uit het vuur sleepte.

In de openingspartij in Ahoy was Smith met 7-5 te sterk voor Price. De Engelsman komt hierdoor op zeven punten.