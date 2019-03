Premier League Darts ·

Van Barneveld vervolgt: "Ik heb me na het WK afgevraagd of ik hieraan moest beginnen. Ik had eigenlijk het gevoel van niet en nu denk ik dat ik naar mijn gevoel had moeten luisteren. De wedstrijd van morgen wordt er eentje zonder druk. Ik ga er alles aan doen om die te winnen, maar op dit moment weet ik nog niet hoe. Ik bedank iedereen voor de support. Het is heel jammer om op deze manier afscheid te nemen. Morgen komt mijn kleinzoon, ik had gedacht om hem wat moois te laten zien, maar dat gaat niet meer lukken. Dit doet heel veel pijn."