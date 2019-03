Het afscheidsjaar van Raymond van Barneveld kenmerkt zich vooralsnog voornamelijk door tegenslagen. De 51-jarige Zuid-Hollander moet alle zeilen bijzetten om überhaupt het WK te halen. NU.nl vroeg andere Nederlandse topdarters naar hun mening over de vijfvoudig wereldkampioen.

Michael van Gerwen krijgt dinsdag aan het einde van de persdag voor de dubbele speelronde van de Premier League of Darts in Rotterdam een hypothese voorgelegd: wat zou hij doen als hij donderdag op het punt staat om Van Barneveld in zijn allerlaatste wedstrijd in Ahoy op een whitewash (7-0-nederlaag) te trakteren?

Van Gerwen haalt zijn schouders op en nog voordat de vraag helemaal is gesteld, komt hij al met een karakteristiek antwoord. "Ik moet dan niet opeens sentimenteel doen. Dan ben ik daar het hele jaar mee bezig. Ik zou het niet laten om hem een whitewash te geven. Waarom zou ik? Geef me één goede reden. Andersom zou Raymond precies hetzelfde doen. Dan ken je hem nog niet."

Van Gerwen is wel de man die Van Barneveld kan laten degraderen in de Premier League. 'Barney' moet als hekkensluiter in de resterende twee wedstrijden een punt achterstand goedmaken op Michael Smith, die voorlaatste staat en een op papier makkelijker programma heeft. Het lijkt een moeilijk verhaal te gaan worden.

'Ik zou niet zeggen dat het sneu is'

Het zou de zoveelste domper zijn voor Van Barneveld in de afgelopen maanden. Het begon allemaal in december met de uitschakeling in de eerste ronde van het WK tegen de Litouwer Darius Labanauskas, waardoor de Hagenaar afzakte van de 16e naar de 28e plaats op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts).

Opeens was meedoen aan de majors, zoals de World Matchplay en de World Grand Prix, geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, hij moet alle vloertoernooien af om zich daarvoor te plaatsen. Dat valt voorlopig niet mee, want hij werd bijna steevast uitgeschakeld in de eerste of tweede ronde en haalde alleen een keer de finale van een Players Championship, vorige week zondag.

En dan zijn er ook nog de privéproblemen. Van Barneveld was twee weken geleden op de website van het Engelse tabloid The Sun te zien in een filmpje waarin hij in een lobby van een hotel een onbekende vrouw zoent. Het bleek te gaan om zijn nieuwe 34-jarige vriendin uit Engeland. Hij gaat scheiden van zijn echtgenote.

"Als ik zie wat hij op privégebied allemaal meemaakt en hoeveel reisuren hij maakt, dan is het allemaal niet zo makkelijk. Iedereen denkt dat hij alleen maar een beetje pijltjes hoeft te gooien, maar er komt veel meer bij kijken. Het is allemaal best zwaar voor Raymond", zegt Vincent van der Voort.

"Ik zou niet zeggen dat het sneu is wat hij de laatste tijd heeft gepresteerd, maar je gunt hem dit niet. Ik vind het af en toe moeilijk om te zien. Hij blijft echt een geweldenaar. Hij beschikt over zoveel kwaliteit. Hij heeft de sport op de kaart gezet in Nederland. Hij was de man waar iedereen tegen opkeek. Hij stond boven de rest. Nu denkt iedereen: oh Raymond, die is wel te pakken."

Van Barneveld is nog altijd mateloos populair bij de fans. (Foto: PDC/Kelly Deckers)

'Ik had het anders gedaan'

Van Barneveld maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend aan het einde van dit jaar een punt achter zijn glansrijke loopbaan te zetten. Ruim een jaar van tevoren dus. Daar worden door menigeen de nodige vraagtekens bij geplaatst. Was dat wel zo verstandig?

"Ik denk dat hij gewoon aan het einde van het jaar het WK had moeten spelen en dan had moeten zeggen: ja jongens, dit was het, ik ben er klaar mee", aldus Jeffrey de Zwaan. "Dan heb je niet de druk van je laatste jaar. Nu heeft hij die er voor zichzelf op gezet. Zo van: ik moet presteren om het WK te halen en om nog mee te kunnen doen aan andere grote toernooien. Dat geeft best wel wat stress."

"Ik had het anders gedaan", vult Van Gerwen aan. "Ik zou niet in een jaar vol met drama willen zitten. Ik ben meer een persoon die zegt: bam, ik ga per direct stoppen. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Maar hij stond achter zijn besluit. Daardoor was hij wel gelijk zeker van de Premier League. En laten we eerlijk zijn, hij hoort ook thuis op het WK. Het zou zonde zijn als hij er niet bij is."

Maar eerst dus nog twee keer Ahoy. Nog twee keer tienduizend fans die massaal in het oranje gehuld 'Barney Army' schreeuwen. Donderdag eigenlijk 10.001 supporters, want dan zal achter de schermen nog een groot bewonderaar van Van Barneveld hem toejuichen: De Zwaan.

"De afgelopen twee jaar heb ik dat tussen het publiek gedaan en donderdag stiekem achter het podium. Raymond heeft heel veel voor mij betekend. Hij heeft me in het verleden financieel gesteund zodat ik het circuit af kon gaan. Dankzij hem ben ik nu prof. Hij verdient het dat de komende avonden om hem draaien. Hopelijk kan hij er een beetje van genieten."