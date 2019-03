Michael van Gerwen wijt de wisselvalligheid in zijn spel van de afgelopen weken aan privéproblemen. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen heeft er vertrouwen in dat hij er deze week weer gewoon staat tijdens de dubbele speelronde van de Premier League Darts in Rotterdam.

"Het liep in de privésfeer niet altijd even lekker. Dat werkt dan ook niet mee. Het was lastig om de knop om te zetten gezien wat er speelde", zei Van Gerwen - zonder verder in detail te willen treden - dinsdag op de persdag in Ahoy tegen NUsport.

"Goed is het nu nog niet, maar het gaat in elk geval stukken beter. Ik heb wel een paar weken nodig gehad om de vorm weer terug te vinden. Het hoort erbij. Dat is het leven. Alleen ik kan het omdraaien. Daar zal ik heel hard voor moeten werken. Afgelopen weekeinde helpt dan wel mee."

Van Gerwen won zondag de European Darts Open, het eerste European Tour-toernooi van het jaar. Hij deed dat bovendien op overtuigende wijze. Zo gooide hij in de halve finales een unieke negendarter (147-finish met triple 19, bull en dubbel 20) en noteerde hij in de finale een gemiddelde van bijna 105 punten per drie pijlen.

'Mighty Mike' werd in de weken daarvoor uitgeschakeld in de eerste ronde van de UK Open en leed twee nederlagen in de Premier League. Hij leek met motivatieproblemen te kampen, aangezien hij in een interview met RTL7 vertelde dat de Premier League door de afwezigheid van Gary Anderson en Phil Taylor niet meer dezelfde waarde heeft als een paar jaar geleden.

"Ik maakte mezelf onsterfelijk belachelijk door dat te roepen en daarna niet geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen. Maar ja, dat heeft iedere speler weleens. Ik werd weer met beide voetjes op de grond gezet. Ik moet er nu weer volle bak tegenaan. Ik wil de koppositie terug."

'Het draait niet om revanche'

Van Gerwen raakte vorige week door zijn verliespartij tegen Daryl Gurney de koppositie in de Premier League kwijt aan Rob Cross. Hij heeft na zeven speelrondes twee punten achterstand op de wereldkampioen van 2018 (negen om elf punten).

"Daar maak ik me niet zo druk over. Er kan nog zo veel gebeuren. Maar ik moet wel elke week scherp zijn, want ik wil het gat niet te groot laten worden. Cross speelt momenteel hartstikke goed. Boven verwachting", looft hij zijn rivaal.

"Hij heeft een knappe omslag gemaakt. Ik ben daar eigenlijk de aanstichter van. Ik heb hem een maand geleden een 'pakkie' gegeven (7-2, red.) en vanaf dat moment staat hij prima te gooien. Hij is de man in vorm. Dat moet ik zien te stoppen."

Van Gerwen bewaart geen goede herinneringen aan de twee speelrondes van vorig jaar in Rotterdam. Hij verloor destijds van Peter Wright (5-7) en Raymond van Barneveld (5-7), toevalligerwijs ook komende woensdag en donderdag zijn tegenstanders.

"Maar het draait niet om revanche. Dan ben ik daar het hele jaar mee bezig. Het draait om winnen. De punten zijn heel belangrijk voor me. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet dezelfde fouten maak als vorig jaar. Ik heb me toen een beetje laten foppen."