Bij Raymond van Barneveld is er vorige week na het uitkomen van het nieuws dat hij van zijn vrouw gaat scheiden een enorme last van de schouders gevallen. De 51-jarige Zuid-Hollander heeft er na een turbulente periode weer vertrouwen in dat de goede resultaten terugkomen en hij zich voor het WK weet te plaatsen.

"Ik ben jarenlang bezig geweest om er een einde aan te breien. Die beslissing heb ik nooit durven nemen. Nu heb ik dat eindelijk gedaan. Natuurlijk heb ik een laag stront over me heen gekregen, maar er waren ook een hoop mensen die me steunden", zegt Van Barneveld dinsdag voorafgaand aan de dubbele speelronde van de Premier League Darts in Rotterdam tegen NUsport.

"Die zeiden: 'Je moet zelf gelukkig zijn. Je moet doen waar je zin in hebt. Het leven is al kort genoeg. We willen de oude Ray weer terug.' Die komt er ook weer langzamerhand aan. Het zit weer goed in het koppie. Ik weet zeker dat ik dit jaar nog mooie dingen ga laten zien. Dat beloof ik je."

Van Barneveld was vorige week te zien in een door de Engelse tabloid The Sun naar buiten gebrachte video, waarop hij in de lobby van een hotel met een onbekende vrouw zoent. Hij liet een dag later bij monde van zijn manager weten dat dat zijn nieuwe 34-jarige vriendin uit Engeland is en dat hij vorig jaar al had besloten om weg te gaan bij zijn huidige vrouw.

"Het is niet leuk hoe alles is gelopen. Het was zeker niet makkelijk voor me. Scheiden doe je niet zomaar na 25 jaar. Ik ga niet zeggen dat het een bevrijding voor me is geweest, want dat zou slecht zijn, maar ik heb wel het gevoel dat ik me weer op darts kan richten. Ik stond ook meteen lekker te spelen. Dat hoop ik vol te houden."

"Dat de bladen er vol opdoken, vind ik allemaal prima, maar er zijn ook zat dingen geschreven die gewoon onjuist zijn. Dat het gaat om een 21-jarige pornoster is verre van waar. Complete onzin. Dat soort dingen doen pijn. Als ik dingen fout heb gedaan, wil ik daar best voor boeten, maar dan moet het wel om de waarheid gaan."

'Mijn emoties heb ik niet echt onder controle'

Van Barneveld vecht deze week tegen degradatie uit de Premier League. Hij moet eigenlijk twee keer winnen (woensdag van Daryl Gurney en donderdag van Michael van Gerwen) om kans te maken op een vervolg in de prestigieuze competitie, die hij in 2014 op zijn naam schreef, wat tevens zijn laatste majorzege is.

"Ik ben positief ingesteld. Ik heb goede hoop dat het me gaat lukken, maar het is nog koffiedik kijken. Alles is nog mogelijk. Ik moet het stap voor stap nemen. Ik moet eerst 'gewoon' winnen van Gurney. Het wordt een lastige opdracht, maar dan had ik het hiervoor maar beter moeten doen", vertelt hij.

"Mijn emoties heb ik niet echt onder controle. Zeker als ik denk aan mijn kleinzoon. Die pakt me helemaal in. Ik hoop dat hij komt kijken, want hij was de afgelopen week wat ziekjes. Spelen in zo'n oranje zee kan niets tegenop. Duizenden mensen die 'Barney Army' schreeuwen gaat door merg en been. Dan word je heel klein."

Van Barneveld moet in zijn laatste jaar als prof nog alle zeilen bijzetten om het WK te halen. Hij werd op de toernooien die hij de voorbije maanden aflegde bijna steevast uitgeschakeld in de eerste of tweede ronde en haalde alleen een keer de finale op een Players Championship. Maar aan een afscheid in Ahoy heeft hij nooit gedacht.

"Na de uitschakeling in de eerste ronde op het WK heb ik wel aan stoppen gedacht, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om door te gaan en zo veel mogelijk te spelen. We zullen aan het einde van het jaar zien of dat een goede beslissing is geweest. Ik heb er heel veel voor over om het WK te halen. Ik heb er demonstraties en zelfs een huwelijk voor afgezegd."