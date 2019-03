Michael van Gerwen heeft zondag het European Darts Open gewonnen. De Brabantse nummer één van de wereld versloeg in de finale van het eerste European Tour-toernooi van het jaar in Leverkusen Rob Cross met 8-6.

Van Gerwen kwam na een vroege 2-0-voorsprong halverwege nog wel op een 3-4-achterstand te staan, maar trok de stand ook gelijk weer in evenwicht en plaatste bij 7-6 zelf de beslissende break.

'Mighty Mike' kwam uiteindelijk uit op een prima gemiddelde van 104,79 punten per drie pijlen en een uitstekende dubbelpercentage van 61,54, net iets hoger dan zijn tegenstander: 100,27 en 60.

Van Gerwen had op weg naar de finale afgerekend met achtereenvolgens Mervyn King (6-1), Jermaine Wattimena (6-0), Gerwyn Price (6-5) en Mensur Suljovic (7-5).

De regerend wereldkampioen gooide in zijn partij tegen Suljovic een negendarter en deed dat bovendien op unieke wijze. Hij noteerde een 157-finish met triple 19, bullseye en dubbel 20.

Van Gerwen boekte alweer zijn 29e eindzege uit zijn carrière op de European Tour, waarmee hij de nummer twee op die lijst, Peter Wright, met zes overwinningen ver achter zich laat.

Van Barneveld in eerste ronde uitgeschakeld

Raymond van Barneveld werd vrijdag al in de eerste ronde uitgeschakeld op de European Darts Open. De Zuid-Hollander verloor na een 4-3-voorsprong met 4-6 van Steve Beaton.

Van Barneveld moet presteren op de European Tour, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen moet in de top 32 van de ProTour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt achter zijn glansrijke carrière te zetten.

Het dartscircus reist komende week af naar Rotterdam voor de achtste (woensdag) en negende speelronde (donderdag) van de Premier League. Van Gerwen, Van Barneveld en Jeffrey de Zwaan verschijnen aan de oche in het uitverkochte Ahoy.