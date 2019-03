Michael van Gerwen maakt zich niet al te druk over het kwijtraken van de koppositie in de Premier League of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen verloor donderdag verrassend van Daryl Gurney (5-7).

"Mijn scorend vermogen was vandaag niet goed genoeg. Daar ben ik normaal gesproken heel sterk in, maar dit keer liep het voor geen meter", zei hij na zijn wedstrijd tijdens de zevende speelronde in Berlijn tegenover RTL 7.

"Ik gooide onder en hij boven zijn gemiddelde. Zo simpel is het. Dan kan je verliezen. Dat wil je niet en mag ook niet gebeuren, maar het is niet het einde van de wereld. Maar natuurlijk ergerde ik me wel aan mezelf."

Van Gerwen begon nog wel goed aan het treffen met Gurney. Hij nam gelijk een 2-0-voorsprong, maar zag zijn tegenstander langszij komen en steeds beter spelen.

"Dat kwam ook omdat ik zelf faalde. Hij kreeg toen zelfvertrouwen en ging steeds beter gooien. Dat is heel logisch. Dan had ik zelf maar beter moeten gooien. Dat heb ik niet gedaan en kan ik alleen mezelf kwalijk nemen."

Michael van Gerwen feliciteert Daryl Gurney met zijn zege. (Foto: Kelly Deckers/PDC)

'Ik kan het niet slechter dan vorig jaar doen'

Van Gerwen wil zich volgende week in Rotterdam revancheren voor de nederlaag tegen Gurney. Hij neemt het dan op woensdag op tegen Peter Wright en op donderdag tegen Raymond van Barneveld.

"Ik kan het niet slechter dan vorig jaar doen. Ik kreeg toen twee keer op mijn reet", doelde hij op de verliespartijen tegen uitgerekend Wright (5-7) en Van Barneveld (5-7).

"Dat is dit jaar niet de bedoeling. Ik moet gewoon winnen. Ik speel tot dusver niet goed genoeg in de Premier League. Ik speel wel oké hier en daar, maar haal nog niet mijn eigen niveau. Dat hoort er af en toe ook bij. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik moet daar overheen stappen. Terug naar het trainingsbord en uren maken."

Rob Cross nam donderdag de koppositie over. De wereldkampioen van 2018 boekte tegen Gerwyn Price (7-4) alweer zijn vierde opeenvolgende zege en gaat aan de leiding met elf punten, twee meer dan naaste achtervolger Van Gerwen.

Van Gerwen eindigde in de afgelopen zes jaar telkens bovenaan in de reguliere competitie (goed voor een bonus van 25.000 euro) en veroverde in 2013, 2016, 2017 en 2018 ook daadwerkelijk de titel.