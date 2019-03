Raymond van Barneveld gelooft er weer in dat hij degradatie kan ontlopen in de Premier League of Darts. De 51-jarige Hagenaar zit beter in zijn vel na zijn knappe finaleplaats van zondag bij Players Championship 8.

"Mijn optreden van zondag heeft me natuurlijk extra vertrouwen gegeven dat alles mogelijk is", zegt Van Barneveld op de site van de PDC in aanloop naar zijn partij tegen Max Hopp tijdens de zevende speelronde van de Premier League in Berlijn.

"Ik moet door blijven vechten om mijn seizoen proberen te redden, maar ik weet dat het heel moeilijk gaat worden tegen Max, omdat hij een topspeler is en het publiek achter hem zal staan."

Van Barneveld mag eigenlijk niet verliezen van Hopp om zicht te blijven houden op handhaving. Hij is met slechts twee punten hekkensluiter en heeft een achterstand van drie punten op de nummer voorlaatst Daryl Gurney.

De vijfvoudig wereldkampioen, die bezig is aan zijn laaste jaar als prof, heeft na Berlijn alleen de twee speelrondes van volgende week in Rotterdam nog om niet laatste te worden en het vege lijf te redden.

Max Hopp. (Foto: ANP)

'Raymond was mijn jeugdidool'

Hopp kijkt reikhalzend uit naar de clash met Van Barneveld. De 22-jarige Duitser vindt het een enorme eer om het op eigen bodem op te nemen tegen "de legende" Van Barneveld.

"Raymond was mijn jeugdidool. Mijn eerste setje darts waren die van hem toen ik begon met darten. Het is dus een droom die werkelijkheid wordt om tegen hem te mogen spelen voor eigen publiek", vertelt hij.

"Het wordt een ontzettend belangrijke wedstrijd voor Raymond. Hij kan in grote problemen komen als hij verliest, dus als ik win dan zal dat gemengde gevoelens opleveren. Maar ik moet aan mijn persoonlijke doelen denken. Ik wil heel goed presteren."

Hopp is een van de negen vervangers van Gary Anderson, die zich vorige maand afmeldde wegens een blessure. De zogenoemde contenders kunnen zelf alleen geld verdienen, maar hun resultaten tellen wel gewoon mee voor de ranglijst.

Naast Van Barneveld-Hopp staan donderdag in Berlijn ook de wedstrijden Michael van Gerwen-Gurney, Gerwyn Price-Rob Cross, James Wade-Peter Wright en Michael Smith-Mensur Suljovic op het programma.