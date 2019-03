Raymond van Barneveld is zaterdag uitgeschakeld in de tweede ronde van Players Championship 7 in Wigan. De Zuid-Hollander verloor met 6-3 van Gerwyn Price.

Van Barneveld maakte in de openingsfase nog wel tot twee keer toe een break ongedaan (3-3), maar moest in de laatste drie legs zijn meerdere erkennen in de in een blakende vorm stekende Price.

'Barney' had in de eerste ronde nog wel, in een overigens matige partij, met 6-3 gewonnen van de relatief onbekende Shaun Carroll.

Van Barneveld presteert vooralsnog zeer matig op de Players Championship. Hij strandde op 1 en 5 eveneens in de tweede ronde, op 2 in de eerste ronde en deed aan 3 en 4 niet mee omdat hij toen verplichtingen had bij een demonstratietoernooi.

Michael van Gerwen liet Players Championship 7 aan zich voorbij gaan. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen, winnaar van 1 en 3, koos ervoor om rust te nemen.

Van Barneveld moet goed presteren op Players Championships

Van Barneveld moet goede resultaten boeken op de Players Championships, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer een ticket op zak heeft voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen duikelde begin deze maand na zijn uitschakeling in de eerste ronde van de UK Open zelfs uit de top 32 van de wereldranglijst en is daardoor virtueel niet eens automatisch geplaatst voor het WK.

Van Barneveld moet terug zien te komen in de top 32 van de wereldranglijst of in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) eindigen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt te zetten achter zijn glansrijke carrière.