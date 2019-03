Vincent van der Voort baalt ervan dat het hem op dit moment maar niet lukt om de aansluiting met de wereldtop in het darts terug te vinden. De 43-jarige Noord-Hollander hoopt dat de wisselvalligheid snel uit zijn spel verdwijnt.

"Het is niet zo makkelijk om terug te komen op mijn oude niveau. Dat heeft allemaal met vertrouwen te maken. Alle jongens die nu opkomen, zijn vrij en onbevangen. Ik kom terug van een blessure. Dan zit er wat onzekerheid in", zegt hij in gesprek met NUsport.

"Dat merk ik vooral als ik op een dubbel sta. Ze vallen er dan gewoon niet in. Dat gaat dan in mijn hoofd zitten. Ik verlies van mensen waar ik vroeger nooit van zou verliezen. Het is aan mij om dat op te lossen. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat me lukt. Het gaat er alleen om hoeveel ik ervoor opzij wil zetten. De jaartjes gaan natuurlijk wel tellen."

Van der Voort heeft al jaren last van zijn rug. Hij overwoog daarom twee jaar geleden serieus om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Die gedachte verdween al snel weer uit zijn hoofd, waarna hij zijn levensstijl drastisch omgooide met onder meer het veelvuldig bezoeken van de sportschool.

"De leken denken dat darten alleen maar het gooien van pijltjes is, maar er komt veel meer bij kijken. Vroeger kon je het je veroorloven om één keer in de drie maanden goed te zijn, nu moet je dat elke week zijn. Je hoeft geen marathon te kunnen rennen, maar je moet wel mentaal en fysiek in orde zijn. Mentaal ben ik oké, maar fysiek zeker niet."

"Met mijn rug gaat het wel goed, maar ik moet nu heel anders staan op het podium. Je moet je voorstellen dat je na dertig jaar hetzelfde opeens iets anders moet doen. Ik was gewend om rechtdoor te gooien en nu moet ik vanaf de zijkant gooien. De pijlen vliegen anders. Ik moet mezelf voor blijven houden dat het een kwestie van tijd is totdat het valt."

'Dat maakt het mentaal wel wat zwaarder'

Van der Voort kreeg wat dat betreft vorige week weer een nieuwe knauw te verwerken. Hij verloor vrijdag met een gemiddelde van slechts 88 punten per drie pijlen redelijk kansloos met 6-1 van de talentvolle Luke Humphries in de derde ronde van de UK Open in Minehead.

"Dat maakt het mentaal natuurlijk wel wat zwaarder. Je krijgt dan het gevoel waar je het allemaal nog voor doet, of dit het nog wel waard is en of het je ooit nog lukt om terug te komen op je oude niveau. Dat zijn vragen die dan door mijn hoofd spoken."

"Ik speel af en toe geweldige wedstrijden, maar de partij daarop is dan weer een stuk minder. Het is niet zo constant. Dat moet ik zien om te draaien. Dat is gigantisch moeilijk, maar ik ga die uitdaging graag aan. Ik geef niet zomaar op. Dat zit niet in me."

Van der Voort bereikte in het verleden tot twee keer toe de kwartfinales op het WK van de PDC (2011 en 2015) en haalde daarnaast een keer de finale van de UK Open (2007) en de Players Championship Finals (2014)

'The Dutch Destroyer' boekte in de laatste jaren nog maar weinig echt aansprekende resultaten, waardoor hij is afgezakt naar de 39e plaats op de wereldranglijst en dus niet langer een plek bezet die automatisch toegang biedt tot het WK.