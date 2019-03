Jeffrey de Zwaan voelt dat er door de buitenwacht dit jaar veel van hem wordt verwacht. De 22-jarige Zuid-Hollander heeft er echter vertrouwen in dat hij dit jaar goed met die druk kan omgaan.

"Ik voel uiteraard dat de mensen dit jaar veel meer van me verwachten. Ik heb een onwijs goed jaar achter de rug. Ik stond toen onbevangen te gooien. Het is nu een kwestie van moeten. Dat is een groot verschil", aldus De Zwaan in gesprek met NUsport.

"Er komt veel op je af als je een goed jaar hebt gedraaid. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Als het dan even net niet loopt, dan ga je tegen jezelf gooien. Dat moet je niet doen, maar dat gebeurt nou eenmaal."

De Zwaan doelde met dat laatste op zijn 10-2-nederlaag van vrijdag tegen Jermaine Wattimena in de vierde ronde van de UK Open. Hij kwam er met een gemiddelde van slechts 80 geen moment aan te pas in het Nederlandse onderonsje.

'The Black Cobra' slaagde er zodoende niet in om de prestatie van vorig jaar te evenaren, toen hij mede dankzij een stunt in de eerste ronde tegen Michael van Gerwen knap wist door te dringen tot de vierde ronde.

"Ik gooide helemaal niks. Ik had een slechte dag. Die heb je er ook weleens tussen zitten. Het is jammer dat het op zo'n groot toernooi gebeurde, maar ik kan het helaas niet terugdraaien. Ik moet er de volgende keer weer staan."

De Zwaan moet gat van Van Barneveld opvullen

De Zwaan wordt samen met Wattimena gezien als de speler die het gat van Raymond van Barneveld moet opvullen. De 51-jarige routinier zet na dit jaar een punt achter zijn glansrijke carrière.

"Dat zeggen ze inderdaad. Ik zie dat zelf eerlijk gezegd ook wel een beetje zo. Ik hoop dat het zover mag komen. Het is niet dat ik zozeer die druk voel, maar meer de druk van het moeten presteren."

"Ik denk niet dat ik met mensen hoef te praten over hoe ik daarmee om moet gaan. Ik moet het gewoon zelf doen. Ik ben vlak voor de start van het seizoen anderhalve maand op vakantie geweest. Misschien heb ik dat niet goed gedaan."

De Zwaan heeft als doel om de prestaties van vorig jaar te evenaren. Dat zal niet eenvoudig worden, aangezien hij toen - wederom mede dankzij een stunt tegen Van Gerwen in de eerste ronde - ook nog eens de halve finales haalde van de World Matchplay.

"Ik wil over een paar weken ook wel wat laten zien in Ahoy tijdens de speelronde van de Premier League. Daar ben ik natuurlijk in mijn hoofd al wat mee bezig. Het was altijd een droom om daaraan mee te mogen doen en die gaat ook daadwerkelijk uitkomen."