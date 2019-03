Nathan Aspinall kan zijn geluk niet op met zijn eerste titel bij de PDC. De 27-jarige Engelsman won zondag verrassend de UK Open door in de finale Rob Cross met ruime cijfers te verslaan (11-5).

"Ik heb bewezen dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Uitgerekend tegen Cross. Hij is altijd een inspiratiebron voor me geweest. Ik zag hem thuis voor de televisie het WK winnen en dacht: waarom zou ik dat niet kunnen?", zei hij in Minehead.

"Ik was hier vier jaar geleden samen met mijn opa voor de eerste keer als fan aanwezig. We zaten toen helemaal achter in de zaal. We hadden misschien wel de slechtste kaarten die er zijn. Mijn opa is namelijk nogal gierig, haha. Nu sta ik met de beker omhoog. Een geweldig gevoel."

Aspinall kent een bijzonder verhaal. Hij wilde aanvankelijk profvoetballer worden. Maar nadat Manchester United hem had weggestuurd uit de jeugdopleiding - hij zou met zijn 1,80 meter te klein zijn voor een doelman - en een avontuur als semiprof bij Cheadle Town op niets uitliep, richtte hij zich op zijn zeventiende maar op darts.

'The Asp' had er veel voor over om te slagen als darter. Hij zette eerst zijn studie accountancy stop en zegde later ook zijn baan als leerling-accountant op om zich volledig te kunnen richten op de sport. Een gok, maar daar houdt hij wel van, getuige de tatoeage op zijn arm met de tekst 'life is a gamble'.

"Ik heb de afgelopen jaren zo hard gewerkt om hier te mogen staan. Het is heel moeilijk om dit te bereiken, omdat de standaard op dit moment zo hoog is. Deze beker is voor mijn verloofde en mijn twee kinderen. Ik ben vaak van huis geweest. Maar het is het allemaal dubbel en dwars waard geweest", vertelde hij.

Aspinall poseert voor de fans met de beker in het Butlins Resort in Minehead. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Aspinall beleefde doorbraak op WK

Aspinall beleefde zijn doorbraak op het voorbije WK. Hij haalde knap de halve finales, waarin hij verloor van Michael Smith. Hij wilde koste wat kost voorkomen dat het bij een incident zou blijven en dat hij de boeken in zou gaan als een eendagsvlieg.

"Ik speelde heel goed op het WK, maar ik heb ook dit weekend goed gespeeld. Eerlijk is eerlijk, ik speelde niet op mijn best in de finale, maar hetzelfde gold voor Cross. Het was ook een lange dag voor ons beiden met drie wedstrijden", gaf hij als reden voor de kwalitatief matige finale.

"Ik was wat dat betreft wel heel blij met de 170-finish waarmee ik het besliste. Dat geeft nog iets speciaals aan deze wedstrijd. Dat blijven de mensen zich wel herinneren. Ik in elk geval wel. Maar vooral natuurlijk, omdat het mijn eerste titel bij de PDC is."

Aspinall had de finale van de UK Open bereikt dankzij zeges op achtereenvolgens Toni Alcinas (6-3), Christian Kist (10-9), Madars Razma (10-2), Steve Lennon (10-8), Ross Smith (10-6) en Gerwyn Price (11-9).

Het talent steeg door zijn eindzege op de UK Open, waarmee hij 100.000 Britse pond verdiende, maar liefst achttien plaatsen op de wereldranglijst. Hij ging van 34 naar 16, waardoor hij virtueel zeker is van de eerstvolgende majors.