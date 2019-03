Nathan Aspinall heeft zondag verrassend de UK Open gewonnen. De 27-jarige Engelsman won in een matige finale met ruime cijfers van Rob Cross (11-5).

Aspinall nam na een gelijkopgaande start een 5-2-voorsprong, liet Cross daarna nog wel onnodig terugkomen tot 5-4, maar was in het vervolg wel weer bij de les en maakte het in stijl af met een grandioze 170-finish.

Zowel Aspinall als Cross haalde niet bepaald zijn beste niveau. Beide spelers kwamen niet boven een gemiddelde van negentig punten per drie pijlen uit (88,72 tegenover 84,79).

Aspinall pakte zijn eerste titel bij de PDC. Hij beleefde begin dit jaar zijn doorbraak op het WK, waarop hij knap doordrong naar de halve finales. Hij verloor in de halve finale van Michael Smith.

'The Asp' had de finale van de UK Open bereikt dankzij zeges op achtereenvolgens Toni Alcinas (6-3), Christian Kist (10-9), Madars Razma (10-2), Steve Lennon (10-8), Ross Smith (10-6) en Gerwyn Price (11-9).

Aspinall stijgt achttien plaatsen op wereldranglijst

Aspinall stijgt maandag door zijn eindzege op de UK Open, waarmee hij 100.000 Britse pond verdiende, maar liefst achttien plaatsen op de wereldranglijst. Hij gaat van 34 naar 16, waardoor hij virtueel zeker is van de eerstvolgende majors.

De voormalige jeugdspeler van voetbalclub Manchester United is de eerste speler buiten de top 32 van de wereldranglijst die sinds 2012 een major op zijn naam wist te schrijven. In dat jaar was Robert Thornton de sterkste op eveneens de UK Open.

Aspinall is de opvolger van Gary Anderson. De Schot, die dit weekend zijn rentree maakte na een rugblessure, werd vrijdag al in de vierde ronde uitgeschakeld door Steve Beaton.

De Nederlanders presteerden dramatisch. Vrijdag strandden negentien van de in totaal twintig Nederlanders, onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Zaterdag was het einde verhaal voor Jermaine Wattimena.

De PDC wijzigde begin dit jaar de opzet van de UK Open. Alle 128 Tour Card-houders, de top zestien van de Challenge Tour en zestien Rileys Qualifiers kregen een startbewijs voor de 'FA Cup of Darts', waarin een recordbedrag van 450.000 pond aan prijzengeld werd verdeeld.