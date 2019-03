Jermaine Wattimena heeft zich zaterdag geplaatst voor de zesde ronde van de UK Open in Minehead. De Gelderlander won in de vijfde ronde in een spannend gevecht met 10-8 van Luke Woodhouse.

Wattimena en Woodhouse gingen in de openingsfase gelijk op, maar eerstgenoemde sloeg halverwege een gaatje (6-4) en gaf die marge in het restant niet meer uit handen.

'The Machine Gun' noteerde in de laatste leg een fraaie twaalfdarter (100-180-140-81) en kwam mede daardoor uit op een aardig gemiddelde van 93 punten per drie pijlen.

Bij de open loting voor de zesde ronde, die voor zaterdagavond op het programma staat, trof Wattimena het niet. Hij werd daarin gekoppeld aan vice-wereldkampioen Michael Smith.

Wattimena is van de in totaal twintig die dit weekend aan de oche verschenen de laatst overgebleven Nederlander in het toernooi. Onder anderen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld werden vrijdag al uitgeschakeld.

Van Barneveld duikelt uit top 32 wereldranglijst

Van Barneveld duikelde zaterdag zelfs uit de top 32 van de wereldranglijst en moet dus in zijn laatste jaar als prof serieus vrezen voor deelname aan het WK, aangezien een plek daarin automatisch toegang biedt tot het eindtoernooi.

'Barney' werd als nummer 32 gepasseerd door Cristo Reyes, die de zesde ronde bereikte, en kan ook nog voorbij worden gestreefd door Steve Lennon, die eveneens in de zesde ronde staat.

Van Barneveld stond na zijn verrassende uitschakeling op het afgelopen WK tegen Darius Labanauskas nog op de 26e plaats, maar zijn slechte prestaties op de Players Championships en dus de UK Open hebben hem geen goed gedaan.

De 51-jarige routinier kondigde in november na afloop van de Grand Slam of Darts zijn afscheid aan en liet toen weten dat hij dat dolgraag wil doen op het WK in het Alexandra Palace in Londen.