Gary Anderson maakt zich niet druk over zijn vroegtijdige uitschakeling op de UK Open. De 48-jarige Schot is allang blij dat zijn rug zich vrijdag goed hield tijdens zijn verloren vierderondepartij tegen Steve Beaton (10-8).

"Mijn rug voelt op dit moment goed, maar eigenlijk kan ik daar morgenochtend als ik wakker word pas echt iets serieus over zeggen. Ik mag niet klagen", zei Anderson in het Butlins Resort in Minehead.

"Ik ben hier zonder verwachtingen naartoe gekomen. Ik heb een aantal goede legs gegooid. Ik ben eigenlijk dolblij met hoe het is gegaan. Het ging eerlijk gezegd veel beter dan ik had verwacht."

Anderson maakte op de UK Open zijn rentree. Hij moest zich eerder dit jaar op advies van zijn fysiotherapeut afmelden voor The Masters en de Premier League vanwege de pijn in zijn rug waarmee hij al anderhalf jaar kampt.

"Ik denk niet dat ik de Premier League had aangekund. Het begin misschien nog wel, maar daarna had ik waarschijnlijk na vier of vijf weken moeten opgeven omdat alles in mijn rug kapot was gegaan. Het was nodig om wat tijd vrij te nemen. Er is nog steeds een hoop werk aan de winkel, maar het komt langzamerhand weer terug", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

"Ik heb wat goede dingen laten zien tegen Steve. Ik heb hem gepusht. 10-8 is geen slechte score. Het zou wel lekker zijn geweest om die negendarter te gooien. Oef, de eerste zeven pijlen waarmee ik 8-8 maakte zaten er goed in."

Beaton bedankt het publiek na zijn zege op Anderson. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb genoten op het podium'

Anderson weet nog niet of hij vanaf nu elke week in actie komt bij de Players Championships en de Euro Tours. Hij bekijkt het van week tot week en luistert naar zijn gevoel.

"Ik heb de afgelopen weken ook niet veel naar darts gekeken. Alleen een paar wedstrijden van Michael Smith in de Premier League. Verder stond de tv de hele tijd uit. Ik heb hard gewerkt om hier te kunnen staan. Ik ben woensdag nog uit elkaar getrokken door de osteopaat, haha."

"Ik heb vandaag genoten op het podium. Dat deed ik voor mijn afwezigheid niet echt. Ik was af en toe wat knorrig. In elk geval meer dan normaal. Het was moeilijk. Ik sukkelde al zo lang met mijn rug. Ik kom er weer aan."

Anderson raakte door zijn nederlaag tegen Beaton wel zijn titel kwijt op de UK Open. Hij won vorig jaar in een spannende finale van Corey Cadby, die dit weekend als enige Tour Card-houder ontbreekt vanwege visumproblemen.

"Het was leuk geweest om wat verder in het toernooi te komen, maar volgend jaar wordt pas echt belangrijk voor me, omdat de wereldranglijst is gebaseerd op de resultaten van twee jaar geleden. Ik zal er dan weer staan."