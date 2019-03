Jermaine Wattimena acht zichzelf in staat om dit weekend de eindzege te pakken bij de UK Open. De Gelderlander bulkt van het vertrouwen na zijn 10-2-overwinning op Jeffrey de Zwaan, vrijdag in de vierde ronde van de major in Minehead.

"Ik heb de afgelopen weken laten zien dat ik in vorm ben en ik heb op het WK bewezen dat ik tegen grote tegenstanders goed kan presteren. Ik denk dat ik toernooien kan winnen. Ook dit? Ik hoop het", hield hij zich tegen NUsport in eerste instantie nog wat op de vlakte.

"Oké, nee, ik kan ook dit toernooi winnen. Iedereen heeft drie pijlen, hè. Ik zie mezelf in elk geval als serieuze outsider. Als het goed tussen mijn oren zit, dan kan ik echt iedereen verslaan."

Wattimena had opvallend genoeg geen kind aan De Zwaan. Hij kwam al heel snel op een comfortabele 6-1-voorsprong en hield die marge in het vervolg zonder echt goed te spelen (het gemiddelde was 'slechts' 88 punten per drie pijlen) relatief eenvoudig vast.

"Jeffrey gooide niet wat hij kan. Hij speelde eigenlijk gewoon zwak. Daar was ik uiteraard wel verrast door. Ik heb goed geprofiteerd van de situatie", analyseerde hij.

"Jeffrey blijft natuurlijk een topspeler. We hebben allemaal gezien wat hij vorig jaar deed hier (stunt tegen Michael van Gerwen in de eerste ronde, red.) en op de World Matchplay (halve finales, red.). Hij heeft veel kwaliteit in huis, maar dat heb ik ook."

'Wedstrijd tegen Anderson heel belangrijk voor mijn vertrouwen'

Wattimena kent vooralsnog een uitstekend jaar. Hij klom dankzij zijn finaleplaats op Players Championship 1 (nederlaag tegen Van Gerwen) naar de 24e plaats op de wereldranglijst en is daarmee na Van Gerwen de hoogst geklasseerde Nederlander.

"De wedstrijd tegen Anderson op het WK (4-3-nederlaag in derde ronde) was heel belangrijk voor mijn vertrouwen. Dat was een heel goede wedstrijd van mijn kant en voor mij ook de ommekeer dat ik heb kunnen laten zien dat ik ook op tv gewoon goed kan darten", vertelt hij.

Wattimena is bij de UK Open van de twintig Nederlanders als laatst overgebleven. Van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Vincent van der Voort, Danny Noppert werden vrijdag allemaal uitgeschakeld.

'The Machine Gun' mocht ook niet klagen over de open loting die na afloop van de partijen in de vierde ronde werd gehouden. Hij neemt het in de vijfde ronde op bord 3 op tegen Luke Woodhouse, de nummer 75 van de wereldranglijst.

De vijfde ronde wordt net als de zesde ronde op zaterdag afgewerkt, waarna de kwartfinales, halve finales en finale voor zondag op het programma staan in het Butlins Resort in de Engelse kustplaats.