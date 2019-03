Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn vrijdag gelijk uitgeschakeld op de UK Open. De Brabander en de Zuid-Hollander verloren in de vierde ronde van respectievelijk Mervyn King (10-6) en Simon Stevenson (10-7).

Van Gerwen begon nog uitstekend met een break dankzij een 170-finish, maar kwam daarna toch in de problemen tegen de uitermate sterk spelende King, die brutaal een 7-2-voorsprong nam.

'Mighty Mike' miste buitengewoon veel dubbels, kende een kleine opleving na de tweede pauze (7-5), maar moest toch zijn meerdere erkennen in King, die bij 8-5 de genadeklap uitdeelde met een 141-finish.

De wedstrijd was pikant. Van Gerwen noemde King twee weken geleden na een zege op hem in de halve finales van een Players Championship een "schande voor de sport", omdat de Engelsman volgens hem de pijlen lukraak in het bord gooide.

Van Gerwen strandde opmerkelijk genoeg vorig jaar ook al meteen op de UK Open. Hij ging toen in de eerste ronde na een thriller verrassend met 10-8 onderuit tegen Jeffrey de Zwaan.

De regerend wereldkampioen leed zijn tweede opeenvolgende nederlaag. Hij ging donderdag ook al met 7-4 onderuit tegen James Wade tijdens de vierde speelronde in de Premier League.

Van Barneveld komt niet in ritme

Van Barneveld kwam tegen Stevenson geen moment echt in zijn ritme. Hij hield tot aan 2-2 nog wel gelijke tred, maar moest daarna een gaatje laten (5-2) en slaagde er in het vervolg niet in om die ongedaan te maken.

'Barney' is hopeloos uit vorm. Hij werd donderdag dankzij een 7-4-nederlaag tegen Michael Smith hekkensluiter in de Premier League en werd de afgelopen weken steevast uitgeschakeld in de eerste of tweede ronde op de Players Championships.

Van Barneveld deed voor de laatste keer mee aan de UK Open. De tweevoudig winnaar (2006 en 2007) zet na dit jaar na dan tientallen jaren op het hoogste niveau actief te zijn geweest een punt achter zijn glansrijke carrière.

Naast Van Gerwen en Van Barneveld werden vrijdag nog zeventien Nederlanders vroegtijdig uitgeschakeld, onder wie De Zwaan, Jelle Klaasen, Danny Noppert, Benito van de Pas, Jan Dekker en Ron Meulenkamp.

Jermaine Wattimena is de enig overgebleven Nederlander. De Gelderlander won afgetekend met liefst 10-2 van De Zwaan, al haalden beide spelers bepaald niet hun beste niveau.

Anderson is titel kwijt

Gary Anderson is zijn titel kwijt. De Schot verloor in een hoogstaande en spannende partij met 10-8 van Steve Beaton. Hij knokte zich nog wel terug van een 8-6-achterstand, maar leverde de laatste twee legs alsnog in.

Anderson maakte vrijdag zijn rentree. Hij moest zich eerder dit jaar op advies van zijn fysiotherapeut afmelden voor The Masters en de Premier League vanwege de rugblessure waarmee hij naar eigen zeggen al anderhalf jaar kampt.

Behalve de nummer één van de wereld (Van Gerwen) en de nummer vier van de wereld (Anderson), was het ook exit voor de nummer drie van de wereld, Peter Wright. De Schot verloor met 10-8 van Mensur Suljovic.

De UK Open werd vorig jaar achter gesloten deuren afgewerkt. De organisatie liet geen supporters toe in het Butlins Resort vanwege het noodweer dat destijds het noorden van Engeland teisterde.

De PDC wijzigde begin dit jaar de opzet van de UK Open. Alle 128 Tour Card-houders, de top zestien van de Challenge Tour en zestien Rileys Qualifiers kregen een startbewijs voor de 'FA Cup of Darts', waarin een recordbedrag van 450.000 pond aan prijzengeld wordt verdeeld.