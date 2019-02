Michael Smith komt donderdag gewoon in actie tegen Raymond van Barneveld tijdens de vierde speelronde van de Premier League Darts in Exeter. De Engelsman werd maandag met spoed geopereerd aan een abces in zijn lies.

"Ik weet niet hoe het zal gaan. Ik zit onder de pijnstillers en antibiotica", zegt hij woensdag in gesprek met Live Darts.

Smith liep naar eigen zeggen al zes weken rond met het abces. Zondag zag hij bij het wakker worden tot zijn schrik dat de bult flink was gegroeid (van 5 naar 13 centimeter), waardoor hij amper kon lopen.

De nummer zes van de wereld ging maandag alsnog bij de dokter langs, omdat er tevens een rode streep op zijn been verscheen en er pus uit zijn abces liep. Daarna werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis en moest hij gelijk onder het mes.

"In de wachtkamer sprong het abces namelijk open en zat mijn been onder het bloed. Toen is er uiteraard meteen werk van gemaakt", vertelt Smith.

"Ik was een kerel en liet er niet naar kijken. Ik ging ervan uit dat het vanzelf over zou gaan. Maar het had heel gevaarlijk kunnen worden als ik bloedvergiftiging had opgelopen. Ik had er eerder naar moeten laten kijken."

Michael Smith verloor vorig jaar in de finale van de Premier League Darts van Michael van Gerwen. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb een moeilijke start van de Premier League gekend'

Smith deed desondanks zaterdag en zondag mee aan Players Championship 5 en 6 in Barnsley. Hij werd op beide vloertoernooien al snel uitgeschakeld. Eerst in de tweede ronde door Devon Petersen en daarna in de eerste ronde door Ron Meulenkamp.

De vicewereldkampioen kan ook wel weer een succesje gebruiken in de Premier League. Hij bezet met slechts één punt (gelijkspel tegen Peter Wright en nederlagen tegen Michael van Gerwen en Daryl Gurney) de negende en laatste plaats.

"Ik heb een moeilijke start van de Premier League gekend. Mijn been heeft hierbij ook niet geholpen, moet ik eerlijk zeggen", is hij niet compleet verrast door zijn resultaten.

Smiths komende tegenstander Van Barneveld staat er ook niet al te rooskleurig voor in de Premier League. De Hagenaar is met twee punten (gelijkspel tegen Mensur Suljovic en Gerwyn Price en nederlaag tegen James Wade) de nummer zeven.

Naast Smith-Van Barneveld staan donderdag ook de wedstrijden Van Gerwen-Wade, Suljovic-Wright, Gurney-Rob Cross en Luke Humphries-Price op het programma in de Westpoint Arena in Exeter.