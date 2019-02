Gary Anderson maakt komend weekend zijn rentree op het dartspodium. De 48-jarige Schot is voldoende hersteld van een rugblessure om in actie te komen bij de UK Open in Minehead.

Anderson meldde zich onlangs nog af voor The Masters en de Premier League, omdat zijn fysiotherapeut hem had geadviseerd enkele weken rust te houden.

"Ik heb echt geprobeerd om mee te doen, maar het is fysiek simpelweg niet mogelijk. Ik heb heel veel pijn in mijn rug en ik zou blijvende schade riskeren als ik geen rust neem", zei hij vlak voor aanvang van de Premier League.

'The Flying Scotsman' heeft al anderhalf jaar last van zijn rug. Hij bezocht tijdens het afgelopen WK, waarop hij in de halve finales werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Michael van Gerwen, een chiropractor.

Anderson werd bij de Premier League opvallend genoeg niet een-op-een vervangen, maar de PDC koos ervoor om in elke speelronde een andere speler zijn plek in te laten nemen.

Anderson titelverdediger op UK Open

Anderson is de titelverdediger op de UK Open. Hij won vorig jaar in de finale van de derde major van het jaar met 11-7 van Corey Cadby.

De UK Open werd vorig jaar achter gesloten deuren afgewerkt. Er waren toen geen toeschouwers welkom in het Butlins Resort vanwege het noodweer in Engeland.

Er doen dit jaar maar liefst twintig Nederlanders mee aan de UK Open. Alle Tour Card-houders verschijnen aan de oche, omdat de UK Open Qualifiers zijn afgeschaft.

De UK Open kent dit jaar tevens een recordbedrag aan prijzengeld. De spelers verdelen onderling 450.000 Britse pond. Van dat bedrag gaat 100.000 Britse pond naar de winnaar.