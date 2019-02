Raymond van Barneveld heeft zondag het tij niet kunnen keren op Players Championship 6. De Zuid-Hollander werd al uitgeschakeld in de eerste ronde van het vloertoernooi in Barnsley.

Van Barneveld verloor in een Nederlands onderonsje met 6-2 van Jermaine Wattimena. Hij behield nog wel de openingsleg, maar werd vervolgens twee keer gebroken.

'Barney' strandde zaterdag ook al vroeg op Players Championship 5. Hij ging toen in de tweede ronde met 6-3 onderuit tegen Steve Beaton.

Van Barneveld kent dit jaar sowieso geen gelukkig huwelijk met de Players Championship. Hij werd op 1 en 2 ook al uitgeschakeld in respectievelijk de tweede ronde (nederlaag tegen Ryan Searle) en eerste ronde (nederlaag tegen Steve West).

De Hagenaar liet vorige week Players Championship 3 en 4 aan zich voorbij gaan. Hij had toen verplichtingen bij een demonstratietoernooi.

Van Barneveld moet presteren

Van Barneveld moet presteren op de Players Championships, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen moet in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt te zetten achter zijn glansrijke carrière.

De 51-jarige routinier deed afgelopen donderdag nog wel het nodige zelfvertrouwen op. Hij pakte toen voor de tweede achtereenvolgende keer na een knappe comeback een punt in de Premier League Darts.