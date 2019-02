Michael van Gerwen heeft zijn zinnen gezet op een negendarter in de Premier League. De wereldkampioen won donderdag ook zijn derde duel overtuigend door Rob Cross met 7-2 te verslaan.

"Ik denk dat ik in de Premier League een negendarter ga gooien", zei de Brabander na de wedstrijd in Dublin tegen Sky Sports. Afgelopen weekend gooide Van Gerwen nog een perfecte leg tegen Jamie Hughes in het Players Championship.

Het was de twintigste negendarter in de carrière van de 29-jarige Van Gerwen. Vijf van die negendarters gooide hij op televisietoernooien, maar in de Premier League lukte het hem nog nooit.

Door uit te spreken dat hij een negendarter wil gooien, lijkt 'MVG' vooral zichzelf een doel te willen stellen. Na drie zeges in drie Premier League-duels is hij koploper en hard op weg naar een plek bij de beste vier.

Stand Premier League Darts 1. Michael van Gerwen (3-6)

2. Daryl Gurney (3-4)

3. Gerwyn Price (3-4)

4. Peter Wright (3-4)

5. James Wade (3-3)

6. Rob Cross (3-3)

7. Raymond van Barneveld (3-2)

8. Mensur Suljovic (3-2)

9. Michael Smith (3-1)

Van Gerwen baalt dat hij kans op 7-0-zege liet liggen

Het scheelde weinig of Van Gerwen had zelfs met 7-0 gewonnen van Cross. Hij kreeg twee matchdarts op een 6-0-voorsprong. "Als je de kans krijgt om iemand met 7-0 te verslaan, dan moet je die pakken", was Van Gerwen kritisch op zichzelf.

"Rob speelde vandaag niet zijn beste wedstrijd. Maar ik mag niet klagen, ik heb drie keer tegen hem gespeeld in de Premier League en steeds won ik met 7-2. Je hebt een meedogenloze mentaliteit nodig om in mijn positie te komen. Het is een spel van man tegen man, dan moet je gewoon meedogenloos zijn", vertelde Van Gerwen.

Van Gerwen won de Premier League al vier keer, waaronder de laatste drie jaar. Maar dat zorgt er niet voor dat hij gemakzuchtig wordt. "Je moet op je allerbest presteren en dat probeer ik altijd te doen", zei hij. "Ik wil mezelf altijd verbeteren."

"Het is nooit perfect, anders zou je elke leg een negendarter gooien. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar zolang je je best doet en geniet en de mensen het leuk vinden om ernaar te kijken, dan is alles goed."

In de vierde speelronde van de Premier League in Exeter speelt Van Gerwen volgende week donderdag tegen James Wade.